Szandi lerántotta a leplet: ennek a híres énekesnőnek fog a bőrébe bújni a következő Sztárban Sztárban

,,Nagy izgalommal készülök! Vasárnap a Sztárban Sztár All Stars színpadán Lisa Minelli bőrébe bújva énekelek egy ikonikus dalt" – írta Szandi az Instagramon.

A Sztárban Sztár negyedik adásában Szandi Bon Joviként lépett színpadra, ezúttal viszont Lisa Minelli lesz (Fotó: Bánkúti Sándor)

Vasárnap este ismét izgalmas fordulót láthattak a tévénézők a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában. A tét hatalmas volt: eldőlt, ki folytathatja a versenyt a TOP12-ben, és kiknek ér véget a küzdelem. A 40 pontos teljesítmény és a nézői szavazatok alapján Szandi bejutott a továbbjutók közé, így folytathatja a versenyt a legjobb 12 énekes között.

Szóval a rajongók biztosak lehetnek benne: Szandi még nincs kész, a következő fordulókban is ragyogni fog, ahol ezúttal Lisa Minelli bőrébe bújik.