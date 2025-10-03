Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Szandi lerántotta a leplet: ennek a híres énekesnőnek fog a bőrébe bújni a következő Sztárban Sztárban

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 14:40
Nem kell tovább találgatni. Szandi elárulta, kinek fog beöltözni a vasárnapi Sztárban Sztár All Starsban.

,,Nagy izgalommal készülök! Vasárnap a Sztárban Sztár All Stars színpadán Lisa Minelli bőrébe bújva énekelek egy ikonikus dalt" – írta Szandi az Instagramon.

Vasárnap este ismét izgalmas fordulót láthattak a tévénézők a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában. A tét hatalmas volt: eldőlt, ki folytathatja a versenyt a TOP12-ben, és kiknek ér véget a küzdelem. A 40 pontos teljesítmény és a nézői szavazatok alapján Szandi bejutott a továbbjutók közé, így folytathatja a versenyt a legjobb 12 énekes között.

Szóval a rajongók biztosak lehetnek benne: Szandi még nincs kész, a következő fordulókban is ragyogni fog, ahol ezúttal Lisa Minelli bőrébe bújik.

 

 

