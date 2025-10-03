Szandi lerántotta a leplet: ennek a híres énekesnőnek fog a bőrébe bújni a következő Sztárban Sztárban

,,Nagy izgalommal készülök! Vasárnap a Sztárban Sztár All Stars színpadán Lisa Minelli bőrébe bújva énekelek egy ikonikus dalt" – írta Szandi az Instagramon.
Vasárnap este ismét izgalmas fordulót láthattak a tévénézők a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában. A tét hatalmas volt: eldőlt, ki folytathatja a versenyt a TOP12-ben, és kiknek ér véget a küzdelem. A 40 pontos teljesítmény és a nézői szavazatok alapján Szandi bejutott a továbbjutók közé, így folytathatja a versenyt a legjobb 12 énekes között.
Szóval a rajongók biztosak lehetnek benne: Szandi még nincs kész, a következő fordulókban is ragyogni fog, ahol ezúttal Lisa Minelli bőrébe bújik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.