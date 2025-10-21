SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Sztárban Sztár All Stars: Lékai-Kiss Ramóna féltékeny Dér Henire?

Lékai-Kiss Ramóna
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 11:30
Sztárban Sztár All StarsDér Heni
A TV2 sikerműsorában sokak nagy kedvence lett a vajdasági énekesnő, Dér Heni. Mint azt a Sztárban Sztár All Stars zsűritagja, Lékai–Kiss Ramóna elárulta, a rajongók táborához tartozik férje, Lékai Máté is.
Elképesztő produkciókat varázsoltak a TV2 nagysikerű műsorának színpadára a még versenyben lévő énekesek. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije nem győzte dicsérni az előadókat, most is több produkciót értékeltek a maximális 40 ponttal. 

Sztárban Sztár
A Sztárban Sztár All Stars zsűrijében mindenkinek megvan a titkos favoritja, Lékai-Kiss Ramóna szerint nagyon erős a mezőny (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár: Lékai-Kiss Ramóna családjában mindenkinek megvan a kedvence

A hetedik élő show-ban Szandi Lady Gagát utánozta, Veréb Tomi a Hair betétdalát adta elő, Joe Cockerként csábította el a nőket Mészáros Árpád Zsolt. Freddie Csonka Andrásként állt színpadra, a Papa Roach frontembereként üvöltötte ki magából a feszültséget Péterffy Lili. Aztán a Sztárban Sztár All Stars színpadára lépett még Mary Zsuzsiként Nótár Mary, Vastag Csaba pedig Presser Gáborként jelent meg. Tommy Cash bőrébe bújva szerenádozott teljes átéléssel a kávéjának Vavra Bence, Horváth Tomi pedig Eminemként tért vissza. Utolsóként Dér Heni lépett színpadra Christina Aguilera szerepében, teljesen lenyűgözve a műsor zsűrijét. Lékai-Kiss Ramóna a produkció utáni értékelésében kifejtette, nemcsak ő értékeli nagyra Henit, de a férje is.

Sztárban Sztár
Dér Heni sokak nagy kedvence a műsorban, Lékai-Kiss Ramóna férjének is ő a favoritja (Fotó: Bors)

„Nagyon erős mezőny állt össze, úgyhogy nekünk, zsűrinek egytől-egyig mindenki a kedvencük” – mondta az élő show után a Borsnak Lékai-Kiss Ramóna. 

A családtagjaink viszont megtehetik, hogy választanak maguknak egy-egy versenyzőt, akit feltesznek egy olyan polcra, ahol tündökölhetnek. A fiúk az életemből - a férjem, Máté és a fiam, Noel - minden próbán itt ülnek, mert este ugye már nem lehetnek itt, másnap iskola van. Így ők elsőként, még a nézők előtt láthatják, hogy mi történik majd a színpadon az élő show-ban. A férjem sokszor áradozik Heniről, így volt ez az utóbbi vasárnapon és a múlt héten is. Noénak is megvan a kedvence, ő nem más, a Horváth Tomi. Mondtam nekik, hogy ne befolyásoljanak, nekem nincs kedvencem, mindenkit szeretek. Viszont úgy éreztem eljött a pillanat, hogy a férjemmel és Henivel is közöljem, figyelve vannak

- fejezte be nevetve a TV2 gyönyörű sztárja.  

 

