Férjével kettesben pihent Lékai-Kiss Ramóna: „Szükségünk van arra, hogy csak egymásra koncentráljunk”

Igazán tartalmas nyarat tudhat maga mögött a gyönyörű műsorvezető és a családja: bőven jutott hely benne a közös élményeknek és a meghitt pillanatoknak is. Lékai-Kiss Ramóna nemcsak a családjával, hanem a férjével, Lékai Mátéval is felejthetetlen momentumokat élt át.
„Csodás nyarat zártunk idén, tényleg minden percét kiélveztük!” – kezdte a hot! magazinnak az édesanya. „Persze néha becsúszott egy kis munka, én például a Lakásvadászok című új TV2-es műsort is forgattam, de az időnk nagy részét a családunkkal töltöttük, ami nekem a legnagyobb boldogság. Volt közös utazás, rengeteg élmény a kisfiunkkal, Noéval és olyan pillanatok, amiket soha nem felejtünk el.”
Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté számára fontos, hogy ne csak szülőként teljesítsenek a lehető legjobban, hanem férjként és feleségként is mindig elég időt és figyelmet szenteljenek egymásnak.
„Különösen jólesett, hogy Mátéval kettesben is tudtunk időt szakítani egymásra. Szükségünk van arra, hogy kettesben kikapcsolódjunk, elfelejtsük a hétköznapok rohanását, és csak egymásra koncentráljunk.”
Az édesanya nyári feltöltődése most igazán fontos volt, hiszen az idei ősz elég mozgalmas időszakot ígér a család számára. A műsorvezető a tévés feladataiba veti bele magát, miközben Lékai-Kiss Ramóna kisfia, Noé élete egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkezik: idén ősszel kezdi meg az iskolát. Az új kihívások sok szervezést és energiát igényelnek majd, de Rami tudja, hogy a nyári pihenésnek köszönhetően most mindenre készen áll.
„Pontosan ezért a nyár vége már inkább a pihenésről és a készülődésről szólt, hiszen tudtuk, hogy hamarosan elindul az őszi hajtás. Már most izgatottan várom, hogy mi minden vár ránk, mert bőven lesz teendő és új kihívás. Ezért volt jó, hogy ennyire élménydús, meghitt és tartalmas volt a vakáció, mert így most újult erővel vághatunk neki az előttünk álló időszaknak” – szögezte le az édesanya.
Szeptember 7-én startol a Sztárban Sztár All Stars új évada, ahol Rami ismét a zsűriszékből értékeli majd a versenyzők produkcióit.
„Zsűriként a nézőket képviseljük; úgy kell gondolkodnunk, mintha a kanapén ülnénk otthon, és értékelnénk a produkciókat. Nem egyszerű feladat, hiszen könnyednek, lazának, viccesnek és empatikusnak kell lennünk, miközben felvállaljuk a valódi véleményünket, és profi énekesek produkcióját értékeljük” – mondta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.