Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Férjével kettesben pihent Lékai-Kiss Ramóna: „Szükségünk van arra, hogy csak egymásra koncentráljunk”

Lékai-Kiss Ramóna
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 10:00
RamiSztárban Sztár All Starscsaládiskola
Nagy mérföldkőhöz érkezett a műsorvezető. Lékai-Kiss Ramóna gyereke idén kezdi az iskolát, amiatt a nyári szünet is nagyon izgalmasan telt. Hogyan telik ez a különleges időszak a családnak? Az exkluzív interjúból kiderül!

Igazán tartalmas nyarat tudhat maga mögött a gyönyörű műsorvezető és a családja: bőven jutott hely benne a közös élményeknek és a meghitt pillanatoknak is. Lékai-Kiss Ramóna nemcsak a családjával, hanem a férjével, Lékai Mátéval is felejthetetlen momentumokat élt át.

HOT! CÍMLAP FELTÖLTÉSEK Csipa Marsi Kóbor Léna Lékai-Kiss Ramóna MÁZS, Németh Kristóf Dér Heni
Lékai-Kiss Ramóna nyarának nagy részét a családjával tudta tölteni (Fotó: TV2 / HOT! MAGAZIN)

„Csodás nyarat zártunk idén, tényleg minden percét kiélveztük!” – kezdte a hot! magazinnak az édesanya. „Persze néha becsúszott egy kis munka, én például a Lakásvadászok című új TV2-es műsort is forgattam, de az időnk nagy részét a családunkkal töltöttük, ami nekem a legnagyobb boldogság. Volt közös utazás, rengeteg élmény a kisfiunkkal, Noéval és olyan pillanatok, amiket soha nem felejtünk el.”

Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté számára fontos, hogy ne csak szülőként teljesítsenek a lehető legjobban, hanem férjként és feleségként is mindig elég időt és figyelmet szenteljenek egymásnak.

„Különösen jólesett, hogy Mátéval kettesben is tudtunk időt szakítani egymásra. Szükségünk van arra, hogy kettesben kikapcsolódjunk, elfelejtsük a hétköznapok rohanását, és csak egymásra koncentráljunk.”

HOT! CÍMLAP FELTÖLTÉSEK Csipa Marsi Kóbor Léna Lékai-Kiss Ramóna MÁZS, Németh Kristóf Dér Heni
Szeptember 7-én startol a Sztárban Sztár All Stars új évada, ahol Rami ismét zsűritag lesz
Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ / HOT! MAGAZIN

Lékai-Kiss Ramóna gyereke idén kezdi az iskolát

Az édesanya nyári feltöltődése most igazán fontos volt, hiszen az idei ősz elég mozgalmas időszakot ígér a család számára. A műsorvezető a tévés feladataiba veti bele magát, miközben Lékai-Kiss Ramóna kisfia, Noé élete egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkezik: idén ősszel kezdi meg az iskolát. Az új kihívások sok szervezést és energiát igényelnek majd, de Rami tudja, hogy a nyári pihenésnek köszönhetően most mindenre készen áll.

„Pontosan ezért a nyár vége már inkább a pihenésről és a készülődésről szólt, hiszen tudtuk, hogy hamarosan elindul az őszi hajtás. Már most izgatottan várom, hogy mi minden vár ránk, mert bőven lesz teendő és új kihívás. Ezért volt jó, hogy ennyire élménydús, meghitt és tartalmas volt a vakáció, mert így most újult erővel vághatunk neki az előttünk álló időszaknak” – szögezte le az édesanya.

2025-ben is a Sztárban Sztár zsűrijében Lékai-Kiss Ramóna 

Szeptember 7-én startol a Sztárban Sztár All Stars új évada, ahol Rami ismét a zsűriszékből értékeli majd a versenyzők produkcióit.

„Zsűriként a nézőket képviseljük; úgy kell gondolkodnunk, mintha a kanapén ülnénk otthon, és értékelnénk a produkciókat. Nem egyszerű feladat, hiszen könnyednek, lazának, viccesnek és empatikusnak kell lennünk, miközben felvállaljuk a valódi véleményünket, és profi énekesek produkcióját értékeljük” – mondta.

HOT! CÍMLAP FELTÖLTÉSEK Csipa Marsi Kóbor Léna Lékai-Kiss Ramóna MÁZS, Németh Kristóf Dér Heni
A legfrissebb hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashat (Fotó: hot! magazin)
Fotó: ARCHÍV / HOT! MAGAZIN

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu