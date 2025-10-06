Sztárban Sztár All Stars: Kiderült, Veréb Tomi felesége másik férfiért is odáig van

Hatalmas szerelemben és harmóniában él Veréb Tamás és felesége Vivien, mindig mindenben emelik, segítik egymást. Így van ez a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös szériájában is, amiben a színész-énekes nagyon jól veszi az újabb és újabb megugrandó feladatokat.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 ötödik adásában Veréb Tamás felesége kedvencének bőrébe bújt (Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors)

Sztárban Sztár: Veréb Tomi lebuktatta feleségét

A műsor korábbi győztese már elárulta, hogy felesége a leglelkesebb szurkolója, és egyben a leghangosabb is. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije is, meg a pár barátai a tévéképernyők előtt is hallják adásról adásra Vivien hangját. Most vasárnap is ott ült a stúdióban Veréb Tomi neje, aki teljesen odáig volt, hogy férje annak a világsztárnak a bőrébe bújt, aki a világon a másik férfi, akiért szíve minden rezdülésével rajong.

Ténylegesen mondhatom, hogy Harry Styles egyik legnagyobb fanatikusa vagyok, már a One direction óta ő a kedvencem, azóta is követem a munkásságát. Szerintem azért volt csodálatos Tomi ebben a produkcióban, mert ebben a dalban Harry komoly fájdalmakról énekel, az életkeresését mutatja be ez a dal, és ő ezt maximálisan láttatta a színpadon. Rettentően büszke vagyok rá! És megkértem, hogy a ruhát, amiben előadta, hozza haza, egy picit maradhat szerepjátékban rajta!

– árulta el a Borsnak Vivien.

Veréb Tomi felesége mindig a helyszínen szurkol férjének (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Szerencsés férjnek tartja magát

Veréb Tomi májusban vezette oltár elé szerelmét, Vivient, aki mindenben segíti őt.

Vivien csodálatos minden téren. Kérés nélkül intéz mindent most is, amit egyébként együtt szoktunk csinálni. Viszi a háztartást, rendezi a kutyánkat, egyedül forgatta most a közös műsorunkat is. De volt, hogy hozott be nekem az Erkelbe ebédet, kikérdezte a szöveget, szóval le a kalappal. Ráadásul ő a leghangosabb szurkolóm is, több ismerősünk küldött sms-t, hogy otthon, amikor nézték az előző adást, kihallatszott Vivien sikítása, imádom! Szerencsés vagyok!

– mondta korábban Tomi.