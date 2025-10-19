Sztárban Sztár: Dér Henit soha nem tapasztalt tünetek kínozzák

Dér Heni hétről hétre olyan megugorhatatlannak tűnő feladatokat kap a Sztárban Sztár All Stars producereitől, amiktől elkerekedik a szeme és felugrik a szemöldöke. Ezen a héten a világ egyik legnagyobb és legkülönlegesebb hangú énekesőjének bőrébe bújik majd, aki az énekesnő szerint bizonyosan UFO.

Dér Heni most vasárnap is hatalmas feladat elé néz a Sztárban Sztár All Stars színpadán (Fotó: Mediaworks Archív)

Dér Henire újabb lehetetlen küldetés vár a Sztárban Sztár All Stars színpadán

„Azt hittem, hogy Komár Laci karaktere után jobban már nem tudnak meglepni a műsor készítői, de alábecsültem őket. Maradjunk annyiban, hogy nem vagyok biztos benne, hogy ezzel a mostani feladattal könnyedén megbirkózom majd. Be kell valljam, már az is megfordult a fejemben, hogy a TV2-nél egy kicsit túlbecsülik a képességeimet. Persze az is lehet, hogy annyira bízik bennem a Sztárban Sztár All Stars produceri gárdája, hogy elhiszik, képes lehetek a világ egyik legkülönlegesebb hangú énekesnőjét lehozni most vasárnap.

Ezen sokat agyaltam, miközben éppen a hangszálaimat edzettem a dallal

– kezdte nevetve és természetesen csak félig komolyan Dér Heni, aki egyébként nagy rajongója az ötszörös Grammy-díjas amerikai énekesnőnek, Christina Aguilera-nak, akit most vasárnap megszemélyesít a TV2 színpadán. „Ahányszor csak meghallom Christina hangját, még a nem létező szőrszálaim is égnek állnak. Amikor pedig elkezdtem gyakorolni, beigazolódott az, amit eddig is tudtam, vagyis, hogy ez a nő egy UFO. Technikailag és hangilag is utánozhatatlan, nekem pedig utánoznom kell. Na ez az igazi Mission: Impossible…” - mondta az énekesnő, aki azt is elárulta, hogy a kín egy egészen új formájával ismerkedett meg a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adása előtti napokban.

Dér Heni vasárnap este Christina Aguilera alakjában tűnik fel a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában (Fotó: YouTube-TV2-MW)

„A hangom még nem száz százalékos, de a szervezetem már legyűrte bajt”

„Esküszöm neked, hogy a legjobbkor hívsz, mert ha tegnap beszélünk, még nem tudom elmondani neked, hogy mennyire fáj ez most!

Életemben nem volt olyan nyaki izomlázam, mint most! Sőt, azt sem tudtam, hogy ez egyáltalán lehetséges.

Miközben énekelek, végig be van feszítve a gégém. Még szerencsésnek is mondhatom magam, hogy csak izomlázam van és a hangszalagjaim bírják. Végig, feszítve Don Kartács hangon kell énekelnem. Szóval bármennyire is azt gondolhatja bárki, hogy ez nekem könnyen megy, ez nem így van. Christina Aguilera utánozhatatlan hangi adottságokkal született, de én akkor is le fogom utánozni!” – ígérte meg Dér Heni, aki bevallotta, gyermekei nem viselik túl jól a folyamatos, otthoni próbákat.