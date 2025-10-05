Dér Heni életveszélybe forgott a Sztárban Sztár színpadán - Videó

Pink bőrébe bújva lépett színpadra az ötödik élő show-ban Dér Heni. Az aranytorkú énekesnőnek rendkívül jól állt a produkció. Nemcsak szexi volt, de az éneket is brutál szinten tolta.
Ám ezek mind semmik ahhoz képest, hogy Dér Heni miket meg nem tanult, be nem vállalt egy szuper produkció érdekében. Igazi artistaként pörgött-forgott a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában! Elképesztő volt az előadása, és szerencsére nem történt baj. Ezt később meg is köszönte felkészítő mestereinek Dér Heni.
