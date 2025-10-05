Dér Heni életveszélybe forgott a Sztárban Sztár színpadán - Videó

Pink bőrébe bújva lépett színpadra az ötödik élő show-ban Dér Heni. Az aranytorkú énekesnőnek rendkívül jól állt a produkció. Nemcsak szexi volt, de az éneket is brutál szinten tolta.

Pink bőrébe bújt Dér Heni / Fotó: MATE KRISZTIAN

Ám ezek mind semmik ahhoz képest, hogy Dér Heni miket meg nem tanult, be nem vállalt egy szuper produkció érdekében. Igazi artistaként pörgött-forgott a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában! Elképesztő volt az előadása, és szerencsére nem történt baj. Ezt később meg is köszönte felkészítő mestereinek Dér Heni.

Íme Dér Heni vagány showja