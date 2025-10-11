"Elhitetem magammal, hogy legyőzhetetlen vagyok" – nagy a baj, betegen készül a Sztárban Sztárra Dér Heni

A Sztárban Sztár All Stars versenyzői az elmúlt napokban már nemcsak a színpadi kihívásokkal, karakterformálással, hanem a betegségekkel is megküzdenek. Dér Heni sem úszta meg a megfázást, de mint mindig, most is pozitív mentalitással és humorral áll hozzá a nehézségekhez.

A Sztárban Sztár All Stars egyik legemlékezetesebb pillanatának lehettünk szemtanúi Dér Henitől (Fotó: Máté Krisztián)

Sztárban Sztár: Dér Heni minden energiáját összeszedve készül a vasárnapra

A Sztárban Sztár All Stars versenyzői számára miközben hétről hétre egyre nagyobb a kihívás, bizony szembe kell nézniük a őszi influenzaszezonnal is. Dér Heni énekesnő a Bors újságírójának mesélt arról, hogyan próbálja tartani a tempót a családi vírushelyzet és a rengeteg próba közepette.

Az egész család lebetegedett, mindenki otthon van, a férjem és a gyerekek is. Ez most nem könnyű, de túléljük, csináljuk a dolgunkat

– mondta Heni. És míg Dér Heni férje most főként otthon próbálja tartani a frontot, az énekesnő hétről hétre a színpadon is bizonyít.

A múlt héten a nézők láthatták, milyen hihetetlen energiával vetette bele magát a Pink-szám előadásába az énekesnő, mit sem törődve az extrém helyzettel és a gravitációval. A Sztárban Sztár All Stars stúdiójában igazi artistaként, több méter magasban forgott-pörgött, amitől a nézők lélegzete is elállt, lenyűgözve őket, s a Sztárban Sztár zsűrit is. „Mindenki tátott szájjal nézett, de a családom utólag elárulta, hogy nagyon izgultak és féltettek, nehogy leessek” – nevetett Heni, aki elmondta, hogy partnere, Szlavkovszki Zsolt stabilan tartotta, így félelemnek nyoma sem volt nála.

Nagyon szerettem azt a dalt, és örülök, hogy kipipálhattam. Magasra tettem a mércét magamnak

– mondta az énekesnő, aki a következő adásban Komár Laci bőrébe bújik. „Ez teljesen más világ, de Komár Laci karakterével is megtaláltam a közös pontokat. Ez nálam fontos, hogy az általam megformált előadó és köztem találjak egy közös nevezőt. A vagány lazasága közel áll hozzám, bár nem vagyok biztos benne, hogy férfihanggal érkezem – de gyakorolok!” – tette hozzá mosolyogva.

Dér Heni több méter magasban, komoly artistaelemek közepette énekelte Pink ikonikus dalát (Fotó: Máté Krisztián)

„Elhitetem magammal, hogy legyőzhetetlen vagyok”

Heni elárulta, hogy a múlt heti próbák nem múltak el nyomtalanul:

Majdnem minden nap ott voltam az artistaképzőben, és bizony lett is pár kék-zöld folt rajtam. Fizikailag nagyon megterhelő volt, de megérte!”

– mesélte lelkesen, ami nem csoda, hiszen a produkciója valóban osztatlan sikert aratott.