"Elhitetem magammal, hogy legyőzhetetlen vagyok" – nagy a baj, betegen készül a Sztárban Sztárra Dér Heni

A Sztárban Sztár All Stars versenyzői az elmúlt napokban már nemcsak a színpadi kihívásokkal, karakterformálással, hanem a betegségekkel is megküzdenek. Dér Heni sem úszta meg a megfázást, de mint mindig, most is pozitív mentalitással és humorral áll hozzá a nehézségekhez.
A Sztárban Sztár All Stars versenyzői számára miközben hétről hétre egyre nagyobb a kihívás, bizony szembe kell nézniük a őszi influenzaszezonnal is. Dér Heni énekesnő a Bors újságírójának mesélt arról, hogyan próbálja tartani a tempót a családi vírushelyzet és a rengeteg próba közepette.
Az egész család lebetegedett, mindenki otthon van, a férjem és a gyerekek is. Ez most nem könnyű, de túléljük, csináljuk a dolgunkat
– mondta Heni. És míg Dér Heni férje most főként otthon próbálja tartani a frontot, az énekesnő hétről hétre a színpadon is bizonyít.
A múlt héten a nézők láthatták, milyen hihetetlen energiával vetette bele magát a Pink-szám előadásába az énekesnő, mit sem törődve az extrém helyzettel és a gravitációval. A Sztárban Sztár All Stars stúdiójában igazi artistaként, több méter magasban forgott-pörgött, amitől a nézők lélegzete is elállt, lenyűgözve őket, s a Sztárban Sztár zsűrit is. „Mindenki tátott szájjal nézett, de a családom utólag elárulta, hogy nagyon izgultak és féltettek, nehogy leessek” – nevetett Heni, aki elmondta, hogy partnere, Szlavkovszki Zsolt stabilan tartotta, így félelemnek nyoma sem volt nála.
Nagyon szerettem azt a dalt, és örülök, hogy kipipálhattam. Magasra tettem a mércét magamnak
– mondta az énekesnő, aki a következő adásban Komár Laci bőrébe bújik. „Ez teljesen más világ, de Komár Laci karakterével is megtaláltam a közös pontokat. Ez nálam fontos, hogy az általam megformált előadó és köztem találjak egy közös nevezőt. A vagány lazasága közel áll hozzám, bár nem vagyok biztos benne, hogy férfihanggal érkezem – de gyakorolok!” – tette hozzá mosolyogva.
Heni elárulta, hogy a múlt heti próbák nem múltak el nyomtalanul:
Majdnem minden nap ott voltam az artistaképzőben, és bizony lett is pár kék-zöld folt rajtam. Fizikailag nagyon megterhelő volt, de megérte!”
– mesélte lelkesen, ami nem csoda, hiszen a produkciója valóban osztatlan sikert aratott.
A betegség ellenére Heni nem lassít: készül a műsorra, miközben október 24-én nagykoncertje is lesz. „Most minden egyszerre jött. Lefeküdtem az influenzás gyerekek mellé, és persze el is kaptam tőlük valamit. Közben próbák és koncertek sora áll előttem, de ez cseppet sem tántorít vissza. Az évek során megtanultam, hogy betegen is lehet énekelni – igazából elhitetem magammal, hogy legyőzhetetlen vagyok” – mondta a rutinos anyuka a Borsnak.
Az énekesnő szerint van egy apró előnye is a megfázásnak: „Így megfázva a mély hangjaim még jobbak, mint valaha, kicsit rekettes vagyok, de ez most még jól is jön a Komár Laci dalnál!” – nevetett.
A rajongók pedig időnként a felkészülés pillanatát elkaphatják a Dér Heni Instagram-oldalán, ahol megoszt kulisszatitkokat a próbákról és a hétköznapokról.
A Sztárban Sztár nézői már most kíváncsian várják, hogyan birkóznak meg az énekesnő a heti kihívással. Egy biztos, Dér Heni most is bebizonyítja, hogy megfázva sem tántorodik el attól, hogy a lehető legjobb formáját mutassa a TV2-n a vasárnap esti az élő show-ban.
