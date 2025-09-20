Dér Heni: „Leesett az állam, amikor megláttam a többieket”

A Sztárban Sztár színpada mindig bőven tartogat meglepetéseket, de az idei „All Stars” szezon különösen erősen indult. Dér Heni egy ikonikus rockénekesnő bőrébe bújva mutatta meg, hogy sokoldalúságának tényleg nincsenek határai, és a soron következő vasárnapi karakter pedig ismét határátlépést igényel tőle.

Dér Heni gyerekei nagy segítségére voltak az eheti felkészülésben (Fotó: Mediaworks Archívum)

Dér Heni maga is megdöbbent

Dér Heni egyszerre érzett izgatottságot és kihívást, amikor kiderült, hogy a Sztárban Sztár All Stars 2025-ős évadnyitó produkciót ő kapta, neki kell először színpadra állnia. Nem is akármilyen dallal, amellyel nem is akármilyen sikert ért el.

Nagyon örülök, hogy bizalmat szavaztak nekem. Talán látszott az arcomon, hogy én lepődtem meg a legjobban, hogy egyenes ágon továbbjutottam. Nem azért, mert magamat alábecsültem, de tudtam, hogy nehéz és technikás dal. Dolores O’Riordan, a Cranberries zenekar 2018-ban elhunyt énekesnője teljesen más hangi adottságokkal rendelkezett, mint én, de maximalista vagyok, így tudtam, hogy megoldom technikailag

– mesélte az énekesnő.

Az első adásban nemcsak a színpadra lépés, hanem a párbaj ellenfél is különleges helyzetet teremtett számára, hiszen jó barátja, Király Viktor ellen mérkőzött meg.

Ez egy kicsit lesújtó volt, hiszen Viktor a barátom, ott volt az esküvőmön is. Én előbb tudtam, hogy ő a párbaj-ellenfelem és nyilván folyamatosan hecceltem, hogy na vajon kivel kell majd párbajoznia

– nevetett. Heni azt is elárulta, hogy teljesen biztos volt benne, hogy Viktor jut majd tovább, így amikor kimondták a nevét, maga is meglepődött „Utána viszont gőzerővel szavaztam rá, hogy ő se essen ki, itt a helye a versenyben.”

A Zombie című dallal egy sötét, depresszív világot jelenített meg a színpadon (Fotó: Máté Krisztián)

„A gyerekeimen gyakoroltam”

A műsor hangulata számára nem csak a versengésről szól. Mint mondta, a legtöbb résztvevő évtizedek óta ismeri egymást, így a rivalizálás helyett inkább a kollegalitás és a barátság dominál. „Sokan nem bizonyítási vágyban égve állunk színpadra, hanem tisztelettel egymás felé. Ez egy szórakoztató műsor, és szeretnénk, hogy ne menjen át feszült hangulatba.”

Arra a kérdésre, hogy milyen érzés volt az évadot megnyitni, Heni őszintén válaszolt:

Elsőre persze kicsit izgultam, de utána úgy gondoltam, nem szabad azzal foglalkozni, hogy én kezdtem meg az egész évadot, hanem egyszerűen beleadtam apait-anyait a produkcióba. Utólag örülök, hogy így alakult, mert végignézhettem a versenyt. Mit is mondhatnék, leesett az állam, amikor megláttam a többieket.

A most következő heti kihívás ismét egy teljesen más oldalát mutatja meg. Míg az első adásban a rockos erőt kellett előhívnia, most lágy, nőies és finom hangon kell megszólalnia.

A gyerekeimen gyakoroltam ezt a típusú a hozzáállást – hogyan lehet kedves, mosolygós hanggal rávenni őket, hogy elpakolják a játékokat vagy leüljenek vacsorázni. Rájöttem, hogy ez a hangnem a legnagyobb erő a férfiakkal szemben is. A fiamnál működik, talán a férjemnél is fog

– mesélte nevetve.

