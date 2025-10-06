Öt órán át készült a maszkja – Péterffy Lili Lelle berobbant, elképesztő átalakulással hódított a Sztárban Sztár színpadán

A vasárnap esti élő show minden percében érezhető volt az energia, a profizmus és az a fajta szenvedély, ami a Sztárban Sztár All Stars műsort Magyarország egyik legkedveltebb televíziós produkciójává teszi. A Top12 fellépő között ezúttal is hatalmas volt a tét – és Péterffy Lili Lelle ismét bizonyította, hogy méltán kap helyet a legjobbak között.

A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi műsorában Péterffy Lili Lelle átalakulása bámulatos volt, Pitbullként lépett a színpadra (Fotó: Máté Krisztián)

A Sztárban Sztár kulisszatitka: ötórás sminkmaraton Péterffy Lili átalakulásáért

A Sztárban Sztár All Stars ötödik adásában a nézők újabb felejthetetlen átalakulásoknak lehettek tanúi. A műsor Top12 versenyzője mind hangban, mind színpadi jelenlétben próbálta túlszárnyalni önmagát és versenytársait, s nyugodtan mondhatjuk, hogy újra bizonyította a színpadon Péterffy Lili Lelle, ki ő valójában, s hogy képes újabb és újabb arcát megmutatni. A mezőny valóban elképesztően erős, ahogy azt Lili is elárulta a Borsnak adott interjúban, aki ezúttal ráadásul az adás nyitószámát kapta, ami hatalmas kihívás, de egyben megtiszteltetés is volt számára.



Egyszerre nagy feladat és hálás szerep is elkezdeni az adást. Nagyon izgultam, de imádtam ezt a karaktert, és örülök, hogy végre kipróbálhattam a kopaszságot

– mesélte Lili nevetve, akinek mostani átváltozásán közel öt órát dolgozott a smink- és maszkmester csapat.



Délre érkeztem, egykor már a sminkszékben ültem, és a műsor kezdése előtt tíz perccel álltam csak fel. Hihetetlen, mennyi apró részletre figyelnek. Kétrétegű kopasz parókát kaptam, a hajamat speciális technikával rejtették el. Komolyan mondom, le a kalappal a sminkesek előtt!

– tette hozzá az énekesnő.

A műsor közben és után is szünet nélkül dolgozott a stáb, hogy a legapróbb részletek is tökéletesek maradjanak. A színpadi mozgás és a réteges jelmez miatt Péterffy Lili számára a legyezők és a ventilátorok szó szerint életmentőek voltak.

Elképesztően izzadtam, és a sminkesek minden reklámszünetben rohantak hozzám, hogy megmentsenek egy kis levegővel

– mesélte nevetve, miközben négy sminkmester is körülötte sürgött-forgott.

A maszkosok öt órán át dolgoztak Lili átalakításán (Fotó: Máté Krisztián)

Alázattal és hálával a legjobbak között

A Sztárban Sztár zsűri ezúttal is elismerően nyilatkozott Lili produkciójáról, aki nemcsak énekesként, hanem színpadi előadóként is óriásit fejlődött. A versenyzők között egyre szorosabb a küzdelem, és bár minden adásban van egy Sztárban Sztár kieső, Lili ezúttal is sikeresen továbbjutott.



Tényleg a legjobbak között vagyunk, és őszintén nagyon hálás vagyok, hogy én is itt lehetek. A visszajelzések csodálatosak – eddig szinte csak pozitív kommenteket kaptam, ami nagyon ritka a közösségi médiában

– mondta meghatottan az énekesnő.

A rajongók már most izgatottan várják, milyen újabb karakterrel és átalakulással lepi meg őket jövő héten. Egy biztos: Péterffy Lili Sztárban Sztár All Stars szereplése újra megmutatta, mennyi tehetség és alázat rejlik benne – és miért érdemes rá figyelni a következő adásokban is.