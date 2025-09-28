"Teljesen kész vagyok" - nem tudott megszólalni Stohl András

Péterffy Lili Lelle a második fellépőként lépett a színpadra a Sztárban Sztár All Stars negyedik élő show-jában. A gyönyörű énekesnő Palya Bea bőrébe bújt és igyekezett minden apró mozdulatot levenni.

Péterffy Lili Lelle elrabolta Stohl András szívét - Fotó: Bánkúti Sándor

Az alakítása olyannyira sikerült, hogy Stohl András leesett állal bámulta és percekig nem tudott megszólalni.

"Teljesen kész vagyok" - dadogta A Nagy Ő. "Én felálltam volna legszívesebben és úgy tapsoltam volna" - fűzte hozzá.

Stohl András nem akarta elárulni, mennyire tetszett neki az előadás. Mint mondta: "A Nagy ő-ben megtanultam, hogy nem szabad elmondani, amit gondolok".

A színész nem talált jelzőket, amivel le lehetne írni, amit Lili a színpadon művelt.