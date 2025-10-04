Videón a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars kulisszatitkai

Gőzerővel készülnek a Sztárban Sztár All Stars versenyzői a vasárnap esti megmérettetésre, titokból és váratlan fordulatokból ezúttal sem lesz hiány.

Sztárban Sztár All Stars: Vásáry André lebetegedett, kérdéses, hogy színpadra léphet-e vasárnap (Fotó: Markovics Gábor)

Sztárban Sztár All Stars versenyzője: Vásáry André szereplése veszélybe került

Vasárnap este ismét izgalmas fordulót láthatnak a tévénézők a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában. A TOP 12-es mezőny már körvonalazódott, és innentől kezdve minden héten egy versenyzőtől kell majd elbúcsúzni. Párbajok nem lesznek, mindenki egyéni produkciót mutat majd be a színpadon. Ezen a héten színpadra lép többek között Freddie, Szandi, és Vásáry André is, akiről viszont aggasztó hírek érkeztek a napokban. Az énekes ugyanis lebetegedett, orvosa a beszédtől is eltiltotta, ő azonban péntek este már koncertezett. Legfrissebb bejegyzése alapján szombat reggelre már nyelni sem tudott, annyira fájt a torka, és jelenleg mindent megtesz azért, hogy vasárnap színpadra állhasson: teljes csöndben, rengeteg inhalálással és gyógyszerekkel igyekszik kúrálni magát. A TV2 kameráinak annyit azért elárult, hogy a komfortzónájából most is ki kell majd mozdulnia. Egy biztos, a Sztárban Sztár zsűri és a nézők előtt is vasárnap derül majd fény arra, hogy sikerül-e visszanyernie hangját az énekesnek, s bele tud-e helyezkedni a lázadó Ville Valo karakterébe a színpadon.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 szereplők mindent megtesznek a sikerért

Nagyon izgatott vagyok, nagyon komplex a produkció, sok mindent tartalmaz. Magatartást, mozgáskoordinációt, ami nem a sajátom; lazának kell lennem, miközben merev vagyok, közben pedig brutális éneklést kell imitálni

– vallotta be Freddie az eheti produkciójáról, bár az egyelőre nem derült ki, hogy kinek a bőrébe bújik. Szandi viszont lerántotta a leplet, hogy mivel akarja majd lenyűgözni a zsűrit és a közönséget.

Nagy izgalommal készülök! Vasárnap a Sztárban Sztár All Stars színpadán Lisa Minelli bőrébe bújva énekelek egy ikonikus dalt

– írta Instagram-oldalán.

A produkciók mögött nemcsak fény és hangtechnika, de aprólékos előkészítés is áll, hiszen a maszkok és átalakulások elkészítése igen összetett folyamat. A kamerák mögött az élő show idején a szünetekben is zajlik az élet: a versenyzők pihennek, felkészülnek, a zsűri és a stáb pedig finom hangolásokat végez. A háttérműsorban Szabó Zsófi várja majd a nézőket a lakókocsi tour-ra, amelyben minden énekes lakókocsijába betekintést engednek majd.