Könnyek a Sztárban Sztár stúdiójában: Szandi elárulta a titkát

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, elképesztően nehéz feladatot kellett teljesítenie Szandinak a Sztárban sztár All Stars eheti adásában. A tehetséges énekesnő ugyanis Bangó Margit bőrébe bújva lépett színpadra. A Sztárban sztár All Stars stúdiójában Bogdán Csabi helyszínen lévő kollégánknak mesélt Szandi egy hetes komoly felkészüléséről. Erről az alábbi cikkünkben számoltunk be bővebben.

Szandi / Fotó: Bors

A produkció pedig könnyeket csalt mind a zsűri, mind pedig a nézők szemébe. Szandi mint minden héten olyan tisztelettel, alázattal és szakértelemmel nyúlt hozzá kollégája munkáságához, mint senki más. Minden kapott feladatába szinte átlényegül a tehetséges énekesnő. A megható és tökéletes produkció után Szandi a következő kép értékelte önmagát és árulta el felkészülésének a titkát.

„Az átlényegülés minden héten onnantól kezdődik, hogy megtudom, hogy ki leszek. Akkor először jön ügye a sokkhatás. Hogy Úr Isten, ezt hogy fogom megvalósítani? Utána jön a kérdés benne, hogy vajon melyik dala lesz. Amikor azt megtudom akkor vagy örülök vagy nem. Ez esetben nagyon örültem, mert Bangó Margittól ez az egyik kedvencem. Ez a dal engem nagyon mélyen megérint. Úgyhogy én onnantól kezdve csak és kizárólag, tehát semmiféle mást nem néztem sem a tévében, sem sehol csak a Margitról interjúkat. Az elejétől, a kislány korától egészen mostanáig. Ismerem az életét, mindent megtudtam róla. A fájdalmait, a nehézségeit, a betegségeit, az örömeit, a boldogságát, a családját az életét, az Isten hitét. Én amikor kimentem a színpadra akkor ott már úgy éreztem, én vagyok Ő. S nagyon nehéz volt a karakterből visszajönni” – árulta el Szandi a Bors munkatársának.

Íme Szandi tökéletes Bangó Margit produkciója: