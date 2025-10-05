Cicik, popsik és combok: fergeteges volt a Sztárban Sztár All Stars 5. adása - Galéria

A Sztárban Sztár All Stars eddig is számos emlékezetes pillanatot hozott: szívszorító produkciókat, lehengerlő átalakulásokat és látványos show-elemeket. Mostanra azonban szűkült a mezőny, a 24 versenyző közül már csak 11-en mehetnek majd tovább a következő fordulóra.
Az eddigi öt adásban a közönség és a zsűri is számos felejthetetlen produkciónak lehetett tanúja. A drámai előadások, a megható pillanatok és a szórakoztató jelenetek egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy az All Stars évad igazi show-élményt nyújtson. A versenyzők gyakran kiemelik, hogy a kulisszák mögött elképesztő szakemberek dolgoznak azon, hogy minden átalakulás a lehető legélethűbb legyen. Profi sminkesek, fodrászok, maszk- és jelmeztervezők segítik őket, akiknek köszönhetően estéről estére igazi világsztárokká válhatnak.
A következő hetekben a TOP 11 tagjai minden eddiginél keményebb küzdelem elé néznek. A Sztárban Sztár All Stars mezőnye mostantól minden produkcióval közelebb kerül a döntőhöz, ahol végül csak egy valaki emelheti magasba a győztesnek járó trófeát.
