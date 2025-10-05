Szandi elszólta magát, különleges kapcsolata van ezzel a várossal

Pintácsi Alexandra, művésznevén szandi-lerantotta-a-leplet" target="_blank">Szandi kétszeres EMeRTon-díjas magyar énekesnő. Máig ő a legfiatalabb platinalemezes előadó Magyarországon. 1988-ban szerepelt a Nyomorultak és a Bestiák című rockoperákban a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Még 12 éves sem volt, amikor 400 jelentkező közül ő lett a Mini Tini popénekes-pályázat győztese.
Most pedig hétről hétre a Sztárban Sztár All Stars műsorában szórakoztatja a televízió nézőit. Október ötödikén épp most zajlik az 5. élőshow, amiben Szandi egészen véletlenül elszólta magát. Az énekesnőt és New Yorkot különleges kapcsolat fűzi egymáshoz. Szandi a nászútját is New Yorkban töltötte, ezért különleges feladat lesz most ezt a dalt előadnia.
A Bors helyi tudósítója szerinte Stohl András kissé kiakadt Hajós 9 pontjára Szandi kapcsán, pufogott, csapkodott az asztalon.
