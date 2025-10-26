Sztárban Sztár: Hajós András nyitott a korrupcióra

Veréb Tomi egy rendkívül különleges előadó, Tom Jones bőrébe bújt a Sztárban SztárAll Stars mai adásban, de mint a dala után kiderült, Hajós Andrásnak nem is kell jó produkció, elég egy bűvös boríték ahhoz, hogy levegye őt a lábáról egy versenyző.
A versenyző Tom Jones She's a lady című dalát adta elő, ami okozott némi kihívást neki, ugyanis fel kellett vennie az előadó meglepően öblös hangját.
Hihetetlen kisugárzása van. A mai napig a koncerteken mindenki szívét meghódítja
- mesélte a próbákon Tomi az előadóról, majd bevallotta, hogy akárhányszor színpadon látja, mindig arra gondol, hogy örülne, ha a barátja lenne.
Tomi őszintén elárulta, hogy sok dologban úgy érzi, hasonlít a világsztárra, ahogy ő látja, van egy kiegyensúlyozott élete, de a színpadon minden nő szívét próbálja meghódítani. Úgy tűnik azonban, hogy ez a versenyzőnek is sikerült, ugyanis előadása óriási sikert aratott, sőt, mondhatni forrni kezdett a levegő a stúdióban.
Bár az előadás végén Till Attila megjegyezte, hogy Tomi összességében inkább Bobby Ewing-ra hasonlít, Liptai Claudia nem tagadta, hogy számára Tom Jones még a kora ellenére is szexi. A zsűritagot egyszerűen transzba ejtette a versenyző csípőmozgása, és megjegyezte, hogy annak ellenére, hogy komfortzónáján kívül volt karakter, tökéletesen a előadta. Véleményén Lékai-Kiss Ramóna is osztozott.
Mindezek ellenére Hajós Andrásnak egy dolog szembetűnt az előadás során: a világsztár jellegzetes öblös hangját hiányolta, ami szerinte Tominál inkább csak a dal végén érkezett meg.
Most hogy ez pontokban hogyan fejezzük ki... kizárólag azon a borítékon múlik, amit átnyújtasz nekem
- ajánlotta fel viccelődve a korrupció lehetőségét a zsűritag.
Miután a zsűritagok megvitatták a versenyző mellkasszőrzetének titkát is, Stohl Andrástól 9, Liptai Claudiától 10, Lékai-Kiss Ramónától szintén 10, míg Hajós Andrástól 9 pontot kapott az előadására. Az nem derült ki, borítékkal, vagy anélkül...
