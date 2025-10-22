BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Így még sosem hallhattad Szandit énekelni! - Videó

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 15:30
énekesnőSzandi
Az énekesnő közösségi oldalán kérte követői segítségét. Szandi már fiatalon is angyali hanggal énekelt.
K. C.
A szerző cikkei

Pintácsi Alexandra, művésznevén Szandi kétszeres EMeRTon-díjas magyar énekesnő. Máig ő a legfiatalabb platinalemezes előadó Magyarországon. 1988-ban szerepelt a Nyomorultak és a Bestiák című rockoperákban a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Még 12 éves sem volt, amikor 400 jelentkező közül ő lett a Mini Tini popénekes-pályázat győztese.

szandi
Szandi / Fotó: Markovics Gábor

Manapság pedig hétről-hétre a Sztárban Sztár All Stars műsorában hódítja meg az emberek szívét. Nem mintha szüksége lenne ilyesmire, hiszen már első szárnybontogatásától kezdve, a mai napig hatalmas rajongó tábora van Szandinak. Életét épp ezért szívesen követik a közösségi oldalán, ahol az aranytorkú énekesnő nemrég egy segítségkérést tett közzé. 

Instagram-oldalán megosztotta 18 éves énjét, amint Gergely Robival énekel egy közös, szívszaggató duettet. Ezzel kapcsolatban Szandi szerette volna megtudni a dal eredeti szerzőjét és előadóját. 

„Most találtam rá erre a felvételre ahol 18 évesen énekeltem ezt a csodaszép duettet Gergely Robival. Azt hiszem, a dal címe “Úgy várj”. Esetleg nem tudja valaki, hogy ki írta ezt a dalt és ki az eredeti előadója? ” - írta Szandi a megható videójához.

Íme, így még egészen biztosan nem hallhattad Szandit:

