Szandi megosztotta karaktereit a rajongókkal: ilyet csak a tévében láthattál eddig!

Szandi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 16:33
sztárban sztárInstagram
Megmutatta ezer arcát a magyar énekesnő!

Megosztotta néhány "karakterét" Szandi legfrissebb Instagram bejegyzésében a rajongókkal. Megmutatta ezer arcát a magyar énekesnő!

Szandi: Zavarja, ha van rajta súlyfelesleg - BORS
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Holnap reggel a Mokka vendégeként fogunk beszélni Vastag Csabival a Sztárban Sztáros élményeinkről és arról, milyen érzésekkel készülünk a napokon belül induló Sztárban Sztár All Stars-ra. Addig is jöjjön néhány karakterem az első évadból. Ti felismeritek, mikor kit alakítottam?

– írja a sztár.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Szandi (@szandi_hivatalos) által megosztott bejegyzés

 

