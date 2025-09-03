Szandi megosztotta karaktereit a rajongókkal: ilyet csak a tévében láthattál eddig!

Megosztotta néhány "karakterét" Szandi legfrissebb Instagram bejegyzésében a rajongókkal. Megmutatta ezer arcát a magyar énekesnő!
Holnap reggel a Mokka vendégeként fogunk beszélni Vastag Csabival a Sztárban Sztáros élményeinkről és arról, milyen érzésekkel készülünk a napokon belül induló Sztárban Sztár All Stars-ra. Addig is jöjjön néhány karakterem az első évadból. Ti felismeritek, mikor kit alakítottam?
– írja a sztár.
