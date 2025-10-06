Sydney van den Bosch bejelentette, már kilenc hónapja készül erre

Sydney van den Bosch egy évvel ezelőtt ment hozzá a szerelméhez, Kaszás Benjáminhoz. Ezután szinte azonnal elindultak a találgatások azzal kapcsolatban, vajon mikorra tervezi a pár a gyermekvállalást, valamint olyan pletykák is felröppentek, hogy az egykori szépségkirálynő máris áldott állapotban van. Sydney végül néhány hónappal ezelőtt, A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy kisbabát vár. Azóta már tudni lehet, hogy a Szerencselány kislányt hord a szíve alatt, aki most már tényleg bármikor megérkezhet hozzájuk.

Most már tényleg bármikor megérkezhet Sydney van den Bosch kislánya / Fotó: Kliszek Antal

A boldog kismama nemrég néhány pocakos fotóval jelentkezett a közösségi oldalán, ahol egy szívmelengető gondolatot is megosztott.

Kilenc hónapig készülök arra, hogy egy életre szerelembe essek

- írta a képeket tartalmazó Instagram-posztjában Sydney, melynek kommentszekciójába csakhamar özönleni kezdtek a követők jókívánságai.

Szépséges vagy, juj, már nincs sok vissza, nagyon drukkolok és minden jót kívánok nektek!

- üzente az egyik rajongó.

Legyen minden tökéletes! Fura érzés amikor az ember megtapasztalja, hogy egyszer csak a testén kívül ”dobog” a szíve. És egy életen át. Nagyon szorítok nektek!

- tette hozzá egy másik kommentelő.

