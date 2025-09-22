Ragyog a várandós Sydney van den Bosch, már ekkora a pocakja

Az egykori Szerencselány, Sydney van den Bosch és férje, Beni izgatottan készülnek első gyermekük érkezésére: kislányukat őszre várják. Vagyis nagy valószínűséggel már nem kell sokáig várniuk, hogy a kezükbe vehessék a kis jövevényt.

Sydney van den Bosch / Fotó: Kliszek Antal

Sydney van den Bosch közösségi oldalán őszintén mesélt a babavárás örömeiről, a várandósság kihívásairól és arról, hogyan próbálják a mindennapokat a lehető legjobban megélni ebben a különleges időszakban. Ugyanis a babavárás mellett otthonuk is épül-szépül még. De még így is a rengeteg tennivaló mellett is akadt pár szabad órája, hogy részt vehessen egy utolsó pillanatos kismama fotózáson.

„Szeptemberi pillanataink… építkezünk, fészket rakunk… erről szól most az életünk. Ideális esetben ez a 2 időszak szépen sorban követi egymást, mi erre “egyszerre fizettünk be” ami 2 nagy állomása az életünknek. Minden pillanatot megpróbálunk megélni és megörökíteni és biztos vagyok abban, hogy majd ha később visszatekintünk az idő majd megszépíti a fejfájásaink. Egy biztos… elmúlt a szeptember 1 és mi NEM költöztünk be, NEM is fogunk tudni. Elfogadtuk, elkezdtünk berendezkedni a legtöbb lépcsővel és legkevesebb (0) lifttel rendelkező lakásunkba. Hosszabban mesélek majd erről, most viszont arra koncentrálok, hogy tényleg minden rossz után jön valami jó ” - taglalta Sydney van den Bosch az Instagram-posztjában, ahol a képek és videók között azt is megmutatta, milyen ragyogó kismama és mekkora már a pocakja.