Móric névnapja

Ragyog a várandós Sydney van den Bosch, már ekkora a pocakja

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 18:30
kismamaSydney van den Bosch
Utolsó pillanatos kismama fotózáson járt. Sydney van den Bosch gyönyörű kismama.
K. C.
Az egykori Szerencselány, Sydney van den Bosch és férje, Beni izgatottan készülnek első gyermekük érkezésére: kislányukat őszre várják. Vagyis nagy valószínűséggel már nem kell sokáig várniuk, hogy a kezükbe vehessék a kis jövevényt. 

Sydney van den Bosch
Sydney van den Bosch / Fotó: Kliszek Antal

Sydney van den Bosch közösségi oldalán őszintén mesélt a babavárás örömeiről, a várandósság kihívásairól és arról, hogyan próbálják a mindennapokat a lehető legjobban megélni ebben a különleges időszakban. Ugyanis a babavárás mellett otthonuk is épül-szépül még. De még így is a rengeteg tennivaló mellett is akadt pár szabad órája, hogy részt vehessen egy utolsó pillanatos kismama fotózáson. 

„Szeptemberi pillanataink… építkezünk, fészket rakunk… erről szól most az életünk. Ideális esetben ez a 2 időszak szépen sorban követi egymást, mi erre “egyszerre fizettünk be” ami 2 nagy állomása az életünknek. Minden pillanatot megpróbálunk megélni és megörökíteni és biztos vagyok abban, hogy majd ha később visszatekintünk az idő majd megszépíti a fejfájásaink. Egy biztos… elmúlt a szeptember 1 és mi NEM költöztünk be, NEM is fogunk tudni. Elfogadtuk, elkezdtünk berendezkedni a legtöbb lépcsővel és legkevesebb (0) lifttel rendelkező lakásunkba. Hosszabban mesélek majd erről, most viszont arra koncentrálok, hogy tényleg minden rossz után jön valami jó ” - taglalta Sydney van den Bosch az Instagram-posztjában, ahol a képek és videók között azt is megmutatta, milyen ragyogó kismama és mekkora már a pocakja. 

Sydney van den Bosch megható és őszinte bejegyzését ide kattintva tekinthetitek meg. 

