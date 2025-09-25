Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Mi történt? Kórházba került a várandós Sydney van den Bosch

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 08:01
Sydney van den Bosch számára nem tesz jót a házfelújítás.

Sydney van den Bosch április végén A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy első gyermekét várja. Nem sokkal később elhatározta a gyönyörű híresség, hogy a picit már az új házukba viszik haza, de ez sajnos nem jött össze, így az új cél az, hogy a 30. születésnapját már ott töltsék december 7-én – de nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnék.

Sydney van den Bosch / Fotó: Kliszek Antal

Nem tesz jót a felújítás Sydney van den Bosch számára, ugyanis annyi probléma és akadály van, hogy sajnos ráment az egészségére: túlterheltség miatt kórházba került.

Várandósan ennyit idegeskedni finoman szólva sem tesz jót… Aztán egyszer csak rosszul lettem. Jósló fájásaim voltak, így az ambulancián kötöttem ki

árulta el Sydney van den Bosch, akit az orvos azonnal pihenésre intett, ráadásul Magyarországot sem hagyhatja el, így kénytelenek voltak lemondani szerelmével az utolsó kettesben töltött nyaralásukat is:

Le kellett mondanunk a ’babymoont’ is, az utolsó kettesben töltött utunkat a férjemmel. Spanyolországba mentünk volna, de azt mondta a doki, felejtsem el, hogy akár egy napra is elhagyjam Magyarországot.

Sydney van den Bosch jelenleg a "kispadról" figyeli a felújítást, bár érthető módon folyton ezen jár az esze, így sajnos nem tud csak a babavárásra koncentrálni. A család és a baráto ksegítenek nekik, illetve találtak már pár megbízható szakembert is, így talán összejöhet a tervük.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
