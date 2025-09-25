Mi történt? Kórházba került a várandós Sydney van den Bosch

Sydney van den Bosch április végén A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy első gyermekét várja. Nem sokkal később elhatározta a gyönyörű híresség, hogy a picit már az új házukba viszik haza, de ez sajnos nem jött össze, így az új cél az, hogy a 30. születésnapját már ott töltsék december 7-én – de nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnék.

Sydney van den Bosch / Fotó: Kliszek Antal

Nem tesz jót a felújítás Sydney van den Bosch számára, ugyanis annyi probléma és akadály van, hogy sajnos ráment az egészségére: túlterheltség miatt kórházba került.

Várandósan ennyit idegeskedni finoman szólva sem tesz jót… Aztán egyszer csak rosszul lettem. Jósló fájásaim voltak, így az ambulancián kötöttem ki

– árulta el Sydney van den Bosch, akit az orvos azonnal pihenésre intett, ráadásul Magyarországot sem hagyhatja el, így kénytelenek voltak lemondani szerelmével az utolsó kettesben töltött nyaralásukat is:

Le kellett mondanunk a ’babymoont’ is, az utolsó kettesben töltött utunkat a férjemmel. Spanyolországba mentünk volna, de azt mondta a doki, felejtsem el, hogy akár egy napra is elhagyjam Magyarországot.

Sydney van den Bosch jelenleg a "kispadról" figyeli a felújítást, bár érthető módon folyton ezen jár az esze, így sajnos nem tud csak a babavárásra koncentrálni. A család és a baráto ksegítenek nekik, illetve találtak már pár megbízható szakembert is, így talán összejöhet a tervük.