Döbbenetes: elvették a mikrofont a TV2 riporterétől, ami ezután jött, arra ő sem számított

Döbbenetes eset történt, amire a TV2 riporterének ideje sem maradt reagálni.

Rippel Feri a TV2 riporterének megmutatta, hogy semmi sem lehetetlen / Fotó: Knap Zoltán

Az interjú kellős közepén Rippel Feri artistaművész megmutatta, hogy nem csak jártatja a száját, némi bátorság, és bárki meg tud csinálni egy látványos gyakorlatot. Csehy András riporter kezéből kivette a mikrofont és elképesztő függeszkedésre vette rá, kedden reggel a Városligetben. ,,Semmi sem lehetetlen" - írja a Tények.hu.

Rippel Feri még azt is mondta, hogy száz évig szeretne élni és el is hisszük neki. Ez a célkitűzés határozza meg az életvitelét és ad neki motivációt, odafigyel az étrendjére és rendszeresen mozog. Kedden reggel épp a Városligetben tartott erőnléti edzést, ahol Csehy András riportert is rávette egy kis reggeli edzésre.

Az artistaművész már 54 éves, ami egyáltalán nem látszik meg rajta. A videóban még most is elképesztő mozdulatokat, gyakorlatokat mutatott be, ami igazolja, hogy fantasztikus formában van.

Nem hagyhatom el magam, nem lehetek úgymond olyan exsportoló, aki miután vége a karrierjének, feladja,és megváltozik a teste

- fogalmazott a Mokka kedd reggeli adásában. Rippel Feri a saját pozitív példáján keresztül akar ösztönözni másokat az egészséges életmód követésére.

Nem egy elérhetetlen álom a hosszú élet senkinek sem, bármely korosztály el tudja kezdeni az életmódváltást, akár 50 év felett is.

Azt is elárulta, szerinte mi a hosszú élet titka:

Egy picit kijönni futni, kardiózni. Nem kell túl sok. De ha nem megy a futás, akkor egy kis séta, nyújtás, lazítás, egy kis jóga. Artistáskodás. Jókat enni. Sokat nevetni, és a művészetet vinni tovább. Ez egy csodás élet

- mondta Rippel Feri, aki testvérével az akadémiájukon már 15 éve tanítja az artistaművészet fortélyait is.

Forrás: Tények