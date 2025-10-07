„Ilyen Magyarországon még nem volt” – Óriási húzás! Összeállt Rácz Jenő és a McDonald's: a sztárséf megszólalt a saját burgeréről

Holnap tölti be 35. életévét Rácz Jenő, az ország egyik legismertebb séfje, aki ezúttal sem bízott semmit a véletlenre: születésnapja előtti napon debütált legújabb, McDonald’s-szal közös kollaborációja. A limitált ideig elérhető szendvics nemcsak a gasztronómia, hanem Jenő pályájának újabb mérföldköve is és ahogy ő fogalmazott, „ilyen Magyarországon még nem volt”.

Rácz Jenő feleségével, a Konyhafőnök című műsorban ismerkedett meg (Fotó: László Szabolcs)

Rácz Jenő: „egy különleges szülinapi kollaboráció”

A Bors kérésére Rácz Jenő elárulta, hogy a kampány időzítése szinte véletlenül esett egybe a születésnapjával:

A kampány időzítése szinte véletlenül esett egybe a születésnapommal: október 8-án van a szülinapom, így jött az ötlet, hogy legyen ez egy előszületésnap – ha már ünnepelünk, tegyük különlegessé. Korábban már dolgoztam a Mekivel, több éttermet is megnyitottunk közösen, de most teljesen új szintre emeltük az együttműködést. Évekig tartott, míg minden részletet kidolgoztunk, és a termékfejlesztés során arra törekedtünk, hogy a szendvics egyszerre legyen ismerős és meglepő. Ezért került bele fekete fokhagyma, füstölt sajt és bacon– egyedi ízkombináció, amire magyarként is büszkék lehetünk. Ez nemcsak nekem, hanem az egész csapatnak hatalmas élmény volt, és öröm volt együtt dolgozni egy ilyen profi hálózattal.

– mesélte Jenő.

Rácz-Gyuricza Dóra kislánya is nagyon várta a szülinapozást (Fotó: László Szabolcs)

Születésnap 35 évesen – előszületésnapos meglepetések

Korábban sokszor magányosan élte meg a szülinapjait, gyakran dolgozott aznap, így kevés alkalma volt az ünneplésre.

Nagyon sokszor magányosan éltem meg a születésnapjaimat. Most először érzem, hogy nemcsak büszke, hanem elégedett is vagyok, és végre átadhatom magam az ünneplésnek.

– vallotta Rácz Jenő. Hozzátette, hogy az elmúlt évek során tudatosan építette kapcsolatait, így most az ünneplés nem csupán szórakozás, hanem hálás visszatekintés is mindenre, amit elért.

Rácz Jenő étterembe töltötte sokszor a szülinapját, ezért Dóra most 5 napos szülinapozással készül (Fotó: László Szabolcs)

Rácz Jenő felesége is kitett magáért

A felesége, Rácz-Gyuricza Dóra sem hagyta, hogy a nagy nap különösebb meglepetések nélkül teljen. Közel 30 fős baráti társasággal ünnepel, és az öt napos előünneplés során felesége, Dóra minden nap különleges meglepetéssel készült. Az ajándékok az érzékszervekre hatnak: van, amelyik az ízlelésre, más a szaglásra, látásra vagy hallásra fókuszál. Így a séf minden nap átélhet egy-egy kis személyes élményt, ami valóban különlegessé teszi a születésnapot.

Öt ajándékkal készültem neki, minden nap kap egyet, amíg eljutunk a születésnapjáig. Minden ajándék egy-egy érzékszervére hat: volt, ami az illatokhoz, más az ízekhez kapcsolódott. Például a kedvenc ételével és egy üveg pezsgővel vártam vacsorára. Ez most egy igazi tematikus születésnap.

– mesélte Dóra nevetve.