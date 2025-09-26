A rajongók könnyeikkel küszködtek: Rácz Jenő felesége megható sorokkal búcsúzott közösségi oldalán

Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra fájó szívvel búcsúzik egy számára igen meghatározó és kedvelt korszakától a közösségi oldalán, amit a rajongók is együttérzően fogadtak.

Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra megható sorokkal búcsúzik egy számára meghatározó korszaktól / Fotó: Archív

Rácz Jenő felesége kész továbblépni

Minden édesanya életében elérkezik az a fájdalmas pillanat, hogy gyermeke elért egy bizonyos életkort és tovább kell lépni az életben, ezzel együtt egy olyan korszakot kell lezárni, ami eddig kényelmes és biztonságos volt. Rácz Jenő felesége pontosan ezen megy végig érzelmileg, amit meg is osztott követőivel, hogy tudassa, a hasonló cipőben járó sorstársai nincsenek egyedül.

Elkezdődött az ovis élet. Nézem Kamit, és arra gondolok mennyi búcsút szalajtottam el..

Cseperedik, fejlődik, nekem pedig nem volt alkalmam elbúcsúzni a mellkasomon elalvós verziótól, a maszatos kezű, csetlik-botlik babámtól, attól a picúrtól aki “csicsolikának” hívta a Csipkerózsikát és a katicabogarat “kacibogál”nak

Sosem tudhattam melyik az utolsó olyan nap, hogy annyira pici még. Vagyis mostmár tudom, hogy MA.

Repül az idő, nem is sejtettem milyen szívszorítóan sebesen, és már kislányom van, nem babám.

Napról napra egyre büszkébb és hálásabb vagyok, miközben el sem hiszem hogy hova tűntek a totyogós napok

- olvasható Dóra megható sorai az Instagram oldalán.

Szem nem maradt szárazon, hiszen a követők is azonnal reagálták a szívszaggató bejegyzésre, hiszen sokan együttérzésüket fejezték ki, illetve jó tanácsokkal látták el az sztáranyukát.

Boldogságos ovis napokat! Bizony hamar elrepül a babakor! Az ovis is elfog repülni kedves Dóri. Hipp- hopp, egy két pislantás, és kisiskolás, elsős lesz a lányotok! Erőt, egészséget kivánok mindenkinek!

- írja egy lelkes hozzászóló.

100%-ban értelek Dóri! Szerintem nem lehet annyira megélni a mákat, hogy ne hiányozzanak. Az én első babám májusban lett 18 éves és a suli miatt elköltözött. Mérhetetlenül büszke vagyok rá, hogy egyedül koordinálja az életét, de elmondhatatlanul hiányzik. 2-3 hetente találkozunk, de a tudat, hogy valami lezárult és nem jön többé vissza, az kegyetlen... Tudom, hogy ez az élet rendje, de akkor is.

- szólt hozzá egy másik követő.