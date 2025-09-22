"Nagyon büszke vagyok az éttermeimre és a csapatra" - Nagy elismerést kapott Rácz Jenő

Rácz Jenő éttermei elismerést kaptak a rangos Gault Millau-tól, ami a világ egyik legnagyobb gasztronómiai kiadványa. A sztárséf az elért eredmények fényében háláját fejezte ki csapatának, akik 3 éttermében nap mint nap fáradhatatlanul dolgoznak.
A Gault Millau 20 pontos skálán értékeli az éttermeket, ahol a legmagasabb pontszám a kiemelkedő minőséget és kreativitást jelzi. A sapka szimbólum a séf szakmai elismerését tükrözi, 1-4 sapka adható, és minél több, annál jobb az éttermi élmény.
Köszönjük szépen a Gault Millau-nak a megtisztelő elismeréseket! Nagyon büszke vagyok az éttermeimre és a csapatra. Rumour by RJ 4 sapka -17 pont, Costes 3 sapka - 16 pont, Ypsilon by RJ 2 sapka -13,5 pont.
- számolt be az eredményekről a séf.
Jenő posztjában kiemelte, hogy az eredmény nemcsak az ő, de csapata kiváló munkáját is tükrözi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.