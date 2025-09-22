"Nagyon büszke vagyok az éttermeimre és a csapatra" - Nagy elismerést kapott Rácz Jenő

Rácz Jenő éttermei elismerést kaptak a rangos Gault Millau-tól, ami a világ egyik legnagyobb gasztronómiai kiadványa. A sztárséf az elért eredmények fényében háláját fejezte ki csapatának, akik 3 éttermében nap mint nap fáradhatatlanul dolgoznak.

Nagy elismerésben részesült Rácz Jenő és csapata Fotó: Archív

Nemcsak Rácz Jenő, de csapata munkáját is tükrözi az elismerés

A Gault Millau 20 pontos skálán értékeli az éttermeket, ahol a legmagasabb pontszám a kiemelkedő minőséget és kreativitást jelzi. A sapka szimbólum a séf szakmai elismerését tükrözi, 1-4 sapka adható, és minél több, annál jobb az éttermi élmény.

Köszönjük szépen a Gault Millau-nak a megtisztelő elismeréseket! Nagyon büszke vagyok az éttermeimre és a csapatra. Rumour by RJ 4 sapka -17 pont, Costes 3 sapka - 16 pont, Ypsilon by RJ 2 sapka -13,5 pont.

- számolt be az eredményekről a séf.

Jenő posztjában kiemelte, hogy az eredmény nemcsak az ő, de csapata kiváló munkáját is tükrözi.