Peter Srámek felfedte a titkot: így lehet megnyerni a Sztárban Sztár All Stars-t!

Tavaly szinte rajt-cél győzelmet aratott a fiatal énekes az ország házibulijában, nem talált legyőzőre. Peter Srámek tisztában van vele, hogy hatalmas meglepetést okozott a Sztárban Sztár All Stars előző évadában, győzelmébe még mindig beleborzong. A Fonogram-díjas előadó szerint a mostani mezőny is nagyon erős, szívesen beszállna most is a versenybe.

A Sztárban Sztár All Stars 2024 győztese Peter Srámek lett, aki elképesztő Tóth Gabi volt (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár All Stars: Peter Srámektől követelik Tóth Gabi dalát

Vasárnap este újabb négy versenyző búcsúzott a TV2 nagysikerű műsorából. A Sztárban Sztár All Stars második párbaj adásában Pintér Tibor, Muri Enikő, Kállay-Saunders András és Kozma Orsi esett ki. Peter Srámek a helyszínen szurkolt a versenyzőknek.

„Azért jöttem el, mert nagyon kíváncsi voltam a kollégákra, na meg azért is, mert én imádom ezt a műsort” – mondta a Borsnak Peter Strámek.

Mert mindenki teljesen új oldalát tudja megmutatni, nekem például a Tóth Gabi előadásomat mai napig emlegetik, ugye korábban sose voltam még női énekesnő (nevet). Én is sokakat megleptem azzal a produkcióval, s bár egy éve már, hogy láthatták az emberek a tévében, mai napig emlegetik, akárhová megyek, akár fiatalokkal, akár idősebb korosztállyal találkozom, mindig előkerül. Sőt, a fellépéseken mindig kérik, hogy énekeljem el újra. De nem szoktam, mert a teljes átlényegüléshez kellett a smink, a női ruha!

Peter Srámek nagy kedvence Natalia Oreiro, aki szívesen szelfizett vele (Fotó: Bors)

A Sztárban Sztár All Stars győztesétől azt is kérdeztük, hogy ki a kedvence az idei évadból és szerinte mi a siker nyitja, mit kell tennie annak, aki meg akarja nyerni a versenyt.