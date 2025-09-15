Peter Srámek felfedte a titkot: így lehet megnyerni a Sztárban Sztár All Stars-t!

Tavaly szinte rajt-cél győzelmet aratott a fiatal énekes az ország házibulijában, nem talált legyőzőre. Peter Srámek tisztában van vele, hogy hatalmas meglepetést okozott a Sztárban Sztár All Stars előző évadában, győzelmébe még mindig beleborzong. A Fonogram-díjas előadó szerint a mostani mezőny is nagyon erős, szívesen beszállna most is a versenybe.
Vasárnap este újabb négy versenyző búcsúzott a TV2 nagysikerű műsorából. A Sztárban Sztár All Stars második párbaj adásában Pintér Tibor, Muri Enikő, Kállay-Saunders András és Kozma Orsi esett ki. Peter Srámek a helyszínen szurkolt a versenyzőknek.
„Azért jöttem el, mert nagyon kíváncsi voltam a kollégákra, na meg azért is, mert én imádom ezt a műsort” – mondta a Borsnak Peter Strámek.
Mert mindenki teljesen új oldalát tudja megmutatni, nekem például a Tóth Gabi előadásomat mai napig emlegetik, ugye korábban sose voltam még női énekesnő (nevet). Én is sokakat megleptem azzal a produkcióval, s bár egy éve már, hogy láthatták az emberek a tévében, mai napig emlegetik, akárhová megyek, akár fiatalokkal, akár idősebb korosztállyal találkozom, mindig előkerül. Sőt, a fellépéseken mindig kérik, hogy énekeljem el újra. De nem szoktam, mert a teljes átlényegüléshez kellett a smink, a női ruha!
A Sztárban Sztár All Stars győztesétől azt is kérdeztük, hogy ki a kedvence az idei évadból és szerinte mi a siker nyitja, mit kell tennie annak, aki meg akarja nyerni a versenyt.
Nem szeretek kiemelni senkit, mert félek akkor más, akit nem mondtam, megbántódik. De Nótár Mary hatalmas kedvencem, szoktunk is együtt dolgozni, neki nagyon szurkolok. Szerintem az a sikere nyitja, hogy vegyük komolyan az egészet, de mégse nagyon komolyan. A felkészülés nagyon fontos, hétközben nagyon kell a szöveget tanulni, precíznek lenni, megfigyelni az adott előadó gesztusait, jellemző mozdulatait. Vasárnap viszont, amikor megy a műsor, akkor el kell engedni a feszültséget, aznap már nem szabad a szöveget gyakorolni, tanulni, hanem csak élvezzük, hogy színpadon lehetünk, hogy az embereknek megint egy új oldalunkat meg tudjuk mutatni! Csak érezzék jól magukat és akkor át fogják tudni azt adni, amit szeretnének!
