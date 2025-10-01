Peter Srámek: „Kéne egy jó asszony és egy-két gyerek”

Peter Srámek karrierje építése mellett egy otthont is épít magának, ezzel párhuzamosan pedig a családalapítást tervezgeti

Peter Srámek elmondta, milyen elvárásokat támaszt párja irányába, meglepő, mi az, ami azonnali kizárást jelent egy lánynál

Szüleiről, származásáról is nyíltan beszélt

Peter Srámek sikerei ellenére úgy véli, van még hová fejlődnie, hiszen bőven a pályája elején tart. Egyelőre tele van álmokkal, melyek elég lendületet adnak neki ahhoz, hogy elmondhassa magáról, van miért élnie.

Peter Srámek párja megtalálása mellett karrierjére is koncentrál (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„Tizenegy éve vagyok a pályán, és nagyon hálás vagyok a sorsnak azért, hogy a mai napig kíváncsiak rám az emberek – kezdte az énekes a hot! magazinnak. – Abszolút a pályám elején vagyok, így hiszek abban, hogy az igazán nagy dolgok még előttem vannak.”

A fiatal zenész a fellépések és a különböző műsorok mellett építkezik, amelyről korábban mi is beszámoltunk. Igyekszik ezt a két dolgot összehangolni, hiszen a saját otthon megteremtése jelentős anyagi beruházással jár.

Peter Srámek családalapításon is gondolkozik

„Nincs okom panaszkodni, de van hová tenni a pénzt, mivel az építkezés nagyon sokba kerül. Fontos számomra, hogy az álmaimat saját erőmből tudjam megvalósítani, és ne másoktól kelljen pénzt kérnem. Mindez egy tudatos odafigyelést is igényel, most nem lehet könnyelmű döntéseket hozni. Amint készen lesz a ház, már komolyabban is szóba jöhet a családalapítás, és a gyerekek kérdése. Kéne egy jó asszony, és egy-két gyerek” – árulja el nevetve Peter Srámek.

A csibészes mosolyú, sár­mos fiú még nem találta meg a nagy Ő-t, bár jelentkezőkből nincs hiány. Peter elárulta, nem is ezzel van a baj. A problémák akkor jönnek, amikor a társa ki akarja sajátítani őt, és megpróbálja birtokolni. Ezt nehezen viseli.

Van hová tenni a pénzt, mivel az építkezés nagyon sokba kerül (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Ilyen elvárásokat állít Peter Srámek barátnőjével kapcsolatban

„Sokszor megégettem már magam, így mára sokkal óvatosabb lettem. Egészen addig nincs baj a kapcsolataimban, amíg nem érzem azt, hogy a párom ki szeretne sajátítani magának, amíg nem akar birtokolni. Ez ugyanis nem fér bele az énekesi karrierbe. Fontos, hogy a másik elfogadja, nem tartanék ott a rajongók nélkül, ahol tartok, de ez nem egyenlő azzal, hogy hűtlen típus lennék. Ennek a két dolognak semmi köze egymáshoz. Mikor véget ér egy buli, annyira fáradt vagyok, hogy nem is keresem annak a lehetőségét, hogyan lehetnék hűtlen ahhoz, aki otthon vár rám. Ha ezt egy barátnő nem képes elfogadni, megérteni, akkor nem lesz közös az utunk. Ráadásul hiszem, hogyha valakit megváltoztatunk, az már nem ugyanaz az ember lesz, akibe egykor beleszerettünk” – osztja meg gondolatait a zenész.

„Kiabálós típus vagyok!” Peter Srámek nyugodt embernek vallja magát, de azt is elismeri, van az a pont, amikor elszakad nála a cérna. Ilyenkor könnyebben megnyugszik, ha jól kikiabálhatja magát, de arra soha nem vetemedne, hogy megüssön egy nőt. Úgy véli, egy igazi férfi ezt nem engedheti meg magának.