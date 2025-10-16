„Most is fáj neki” - Elképesztő, mit művelt a kifutón Palvin Barbi

Palvin Barbi ismét a Victoria's Secret Fashion Show-n tündökölt. Először egy földig érő, bronzos, erősen dekoltált és felsliccelt ruhában jelent meg a kifutón, majd angyali megjelenésre váltott egy csillogó miniruha segítségével. A show előtt azonban komoly kihívást kellett leküzdenie!

Palvin Barbin nem látszott, hogy fájdalommal küzd

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Palvin Barbi eltörte a lábát

A kifutó mellett, ahogy már megszokhattuk, idén is ott volt Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse, aki a show előtt a People magazinnak elárulta: felesége alig négy héttel a show előtt eltörte a lábát, mégsem mondott le a szereplésről.

Palvin Barbi első szerelése

Fotó: TheStewartofNY / Getty Images

Most is fáj neki, de nem hagyta, hogy ez eltántorítsa. Tegnap este még gyakorolt otthon, de nem engedte, hogy nézzem

– mesélte az aggódó férj. Sprouse egy különleges üzenetet is küldött feleségének: a zakójára egy sárga szalagot tűzött, ezzel hívva fel a figyelmet az endometriózisra, amelytől Palvin Barbara is szenvedett - írja a life.hu.

A modell még augusztusban írt arról őszintén, hogy endometriózissal küzd és a műtétet sem tudta elkerülni. Mint elmondta, néhány éve már küzdött a ciklusával járó nehézségekkel, de sokáig azt hitte, nála ez egyszerűen így működik.

Évente járok nőgyógyászati ellenőrzésre, és azt gondoltam, ha endometriózisom lenne, már tudnék róla – de kiderült, hogy általános vizsgálatokkal ez nem diagnosztizálható. Így elmentem, és három hónappal később megműtöttek. Azóta végre átéltem egy könnyebb menstruációt, és most már tudom, mi a különbség.

- mondta el akkor. Palvin Barbara hagyott időt magának a felépülésre, és úgy látszik, az újabb akadályt is legyőzte!