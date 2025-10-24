Palvin Barbara áttetsző ruhában hódít

Palvin Barbara új fotósorozatával ismét elkápráztatta rajongóit. Ezúttal merészen szexi oldalát mutatta meg!

Palvin Barbara Instagramon vallotta be, hogy hiányzik neki New York / Fotó: Sylvain Lefevre / Getty Images

Palvin Barbara új fotója lázba hozta az internetet

A világhírű, gyönyörű magyar modell egy aranybarna, áttetsző ruhában pózolt legújabb Instagram-posztjába. A fotósorozathoz csupán ennyit írt:

I miss NY + glam

- vagyis Palvin Barbinak hiányzik New York és a csillogás.

Az elképesztő fotókat már több mint 460 ezren kedvelték, és még a világhírű színésznő, Jessica Alba is reagált, tüzes emojikkal fejezte ki rajongását a magyar modell képei iránt.

Te vagy a legszebb és leggyönyörűbb nő az egész földön. Szépséged előtt elbújik a nap, és sír a hold

- írta az egyik követő.

Ő a legszebb nő, akit valaha láttam!!

- tette hozzá egy másik kommentelő.

A gyönyörű magyar modell élete azonban korántsem problémamentes: ahogyan arról korábban beszámoltunk, Palvin Barbara nemrég egészségügyi nehézségeiről mesélt. Évek óta küzd endometriózissal, amely súlyos fájdalmakkal és testi-lelki megpróbáltatásokkal járt. Sor került egy műtétre is, amely bár komoly megpróbáltatást jelentett, de jelentősen enyhítette a tüneteit. Férje, Dylan Sprouse, végig mellette állt, támogatta őt a diagnózistól kezdve a műtéten át egészen a felépülésig.

