Palvin Barbara áttetsző ruhában hódít

Palvin Barbara új fotósorozatával ismét elkápráztatta rajongóit. Ezúttal merészen szexi oldalát mutatta meg!
A világhírű, gyönyörű magyar modell egy aranybarna, áttetsző ruhában pózolt legújabb Instagram-posztjába. A fotósorozathoz csupán ennyit írt:
I miss NY + glam
- vagyis Palvin Barbinak hiányzik New York és a csillogás.
Az elképesztő fotókat már több mint 460 ezren kedvelték, és még a világhírű színésznő, Jessica Alba is reagált, tüzes emojikkal fejezte ki rajongását a magyar modell képei iránt.
Te vagy a legszebb és leggyönyörűbb nő az egész földön. Szépséged előtt elbújik a nap, és sír a hold
- írta az egyik követő.
Ő a legszebb nő, akit valaha láttam!!
- tette hozzá egy másik kommentelő.
A gyönyörű magyar modell élete azonban korántsem problémamentes: ahogyan arról korábban beszámoltunk, Palvin Barbara nemrég egészségügyi nehézségeiről mesélt. Évek óta küzd endometriózissal, amely súlyos fájdalmakkal és testi-lelki megpróbáltatásokkal járt. Sor került egy műtétre is, amely bár komoly megpróbáltatást jelentett, de jelentősen enyhítette a tüneteit. Férje, Dylan Sprouse, végig mellette állt, támogatta őt a diagnózistól kezdve a műtéten át egészen a felépülésig.
Ha kíváncsi vagy a dögös bejegyzésre, IDE kattintva nézheted meg!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.