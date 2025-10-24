BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Palvin Barbara áttetsző ruhában hódít

Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 13:25
Jessica AlbaDylan Sprousemagyar modellInstagram
Ismét felforrósította a közösségi médiát legújabb Instagram-bejegyzésével.

Palvin Barbara új fotósorozatával ismét elkápráztatta rajongóit. Ezúttal merészen szexi oldalát mutatta meg!

Palvin Barbara Instagramon vallotta be, hogy hiányzik neki New York
Palvin Barbara Instagramon vallotta be, hogy hiányzik neki New York / Fotó: Sylvain Lefevre /  Getty Images

Palvin Barbara új fotója lázba hozta az internetet

A világhírű, gyönyörű magyar modell egy aranybarna, áttetsző ruhában pózolt legújabb Instagram-posztjába. A fotósorozathoz csupán ennyit írt: 

I miss NY + glam

- vagyis Palvin Barbinak hiányzik New York és a csillogás.

Az elképesztő fotókat már több mint 460 ezren kedvelték, és még a világhírű színésznő, Jessica Alba is reagált, tüzes emojikkal fejezte ki rajongását a magyar modell képei iránt. 

Te vagy a legszebb és leggyönyörűbb nő az egész földön. Szépséged előtt elbújik a nap, és sír a hold

- írta az egyik követő.

Ő a legszebb nő, akit valaha láttam!! 

- tette hozzá egy másik kommentelő.

A gyönyörű magyar modell élete azonban korántsem problémamentes: ahogyan arról korábban beszámoltunk, Palvin Barbara nemrég egészségügyi nehézségeiről mesélt. Évek óta küzd endometriózissal, amely súlyos fájdalmakkal és testi-lelki megpróbáltatásokkal járt. Sor került egy műtétre is, amely bár komoly megpróbáltatást jelentett, de jelentősen enyhítette a tüneteit. Férje, Dylan Sprouse, végig mellette állt, támogatta őt a diagnózistól kezdve a műtéten át egészen a felépülésig.

Ha kíváncsi vagy a dögös bejegyzésre, IDE kattintva nézheted meg!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu