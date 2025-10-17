Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Palvin Barbara bátor vallomása: „Fáradtság, erős fájdalom”

Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 19:15
A modellek élete különösen nehéz a szakmában, főként ha egy súlyos betegséggel is együtt kell élniük. Nők százezreit érinti hazánkban is az endometriózis, ahogyan Palvin Barbara hétköznapjait is megkeserítette.
Palvin Barbara, a világ egyik legismertebb magyar modellje, őszinteségével is példát mutat.

Palvin Barbara a napokban már a Victoria Secret kifutóján tündökölt
Palvin Barbara a napokban már a Victoria Secret kifutóján tündökölt (Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Palvin Barbara kiáll sorstársaiért

Palvin Barbi nemrég megosztotta, hogy évek óta küzdött az endometriózis nevű nőgyógyászati betegséggel, amely súlyos fájdalmakkal és testi-lelki megpróbáltatásokkal jár. A gyönyörű külső mögött komoly harc folyt, Barbi bátor kiállásával és nyíltságával azóta is segít tudatosítani a betegséget, és erőt ad nőtársainak.

Barbi elsőre a tüneteket a menstruáció velejárójának vélte, a fájdalmak és az egyre rosszabb állapot miatt orvosi vizsgálatokat tanácsoltak számára. A világhírű modell bevallotta, hogy az idő előrehaladtával egyre jobban megviselte, hiszen a fájdalmak mellett a mindennapokban jelentkező kimerültség és a kezelések sora megterhelőek voltak számára. 

Fáradtság, erős fájdalom, bőséges és szabálytalan vérzés, éjszakák a fürdőszoba padlóján. Azt hittem, ez csak így működik nálam.

– vallotta be műtéte során Instagram-oldalán.

Idővel műtéti beavatkozásra is sor került, amely ugyan nehéz időszaknak bizonyult, de ez segített enyhíteni a tüneteket és javítani életminőségét. Palvin Barbara bátor nyíltsága sokak számára jelent reményt, hogy a betegség ellenére is lehet teljes életet élni és megosztani a tapasztalatokat a közvéleménnyel.

Azóta végre átéltem egy olyan menstruációt, ami könnyebb volt, és most már tudom, mi a különbség. Ha gyanakszol, hogy endometriózisod lehet, biztatlak, hogy járj utána. Nekem rengeteget segített, és hálás vagyok, hogy megtettem. A korai diagnózis és kezelés nagyon fontos, hogy elkerüljük a hosszú távú szövődményeket


– mesélte korábban követőinek. Felépülése óta újra boldog és ismét tündököl a kifutókon.

20240914-CSS_7077
Palvin Barbi párja, Dylan Sprouse a legnehezebb időkben is állandó támasza a modellnek

Dylan Sprouse nem mindennapi társ

Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse Barbi endometriózisával folytatott küzdelmében is példás társnak bizonyul. Dylan végig mellette állt, támogatva minden lépését a diagnózistól kezdve a műtéti beavatkozáson át a felépülésig. A modell többször kiemelte, mennyire sokat jelent számára, hogy férje nemcsak érzelmileg, hanem gyakorlati szempontból is segítette őt a nehéz időszakban: gondoskodott róla, megértéssel és türelemmel viszonyult a betegséggel járó hullámvölgyekhez. Dylan jelenléte biztonságérzetet adott Barbinak, és erőt nyújtott ahhoz, hogy bátran beszéljen a betegségről a nyilvánosság előtt is. Dylan az idei Victoria Secret Show-n kitűzővel hívta fel a figyelmet a komoly betegségre. 

2022 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Inside
Dylan Sprouse egyaránt kiáll Barbi és a betegség mellett (Fotó: Matt Winkelmeyer/VF22 / Getty Images)

Ez a támogatás megmutatja, milyen erős lehet egy kapcsolat, amikor a nehézségek közepette is egymás mellett állnak. Palvin Barbara és Dylan Sprouse példája sokakat inspirál arra, hogy a komoly egészségügyi kihívások idején is a szeretet és az összetartás lehet a legerősebb támasz.

 

 

