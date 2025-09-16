Váratlanul szétnyílt Palvin Barbi felsője, így hódított a dögös modell

A US Openen is feltűnt Palvin Barbi, aki nemrég még a Velencei Filmfesztiválon törte össze a vágyakozó szíveket. Ezúttal férjével, Dylan Sprouse-szal érkezett a New York-i tenisztornára, ahol persze reflektorfénybe kerültek a szerelmesek. A legizgalmasabb pillanatokról maguk számoltak be.

Palvin Barbi a Velencei Filmfesztiválon is ellopta a show-t.

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Palvin Barbi nehézségei

A modell augusztusban a kórházból tett közzé megrázó fotókat. Elárulta továbbá, hogy néhány éve már küzd a ciklusával járó nehézségekkel: fáradtság, erős fájdalom, erős és rendszertelen vérzés, álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján. Sajnos, miután megállapították, hogy endometriózissal küzd, a műtétet sem tudta elkerülni.

Azt hittem, ez nálam így működik. Nemrég azonban azt tanácsolták, keressek fel egy endometriózis specialistát, hátha a tüneteimet ez okozza. Évente járok nőgyógyászati ellenőrzésre, és azt gondoltam, ha endometriózisom lenne, már tudnék róla – de kiderült, hogy általános vizsgálatokkal ez nem diagnosztizálható. Így elmentem, és három hónappal később megműtöttek. Azóta végre átéltem egy könnyebb menstruációt, és most már tudom, mi a különbség.

- árulta el akkor. Rajongóinak azt tanácsolta, hasonló tünetek esetén keressenek fel egy orvost, mert a korai diagnózis és kezelés elsődleges a szövődmények elkerülése érdekében. Barbi azt is elmondta, három hónapot töltött pihenéssel, de már múlt hónapban is készen állt a visszatérésre.

Újabb ragyogás

Palvin Barbara ezúttal képeken mutatta meg, milyen fantasztikus hétvégét töltött a US Openen. Pöttyös, babakék miniruhában pózolt, és még csókot is küldött férjének, amikor épp szétnyílt a felsője, ezzel még dögösebbé téve amúgy is kifogástalan megjelenését. Az Instagram-fotók tényleg felforrósítják a hangulatot, még Jessica Alba is csak tüzes emojikkal tudott reagálni.

A 2025-ös US Open augusztus 24. és szeptember 7. között zajlott New Yorkban. A férfiaknál Carlos Alcaraz győzött, míg a nők esetében Aryna Sabalenka megvédte címét.