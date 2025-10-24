Orbán Viktor: Ma európaiak milliói szeretnének ilyen politikai erőt és biztonságot maguknak!

Orbán Viktor nemrég videóban mutatta meg az október 23-án megrendezett Békemenet legizgalmasabb pillanatait, most pedig kiemelte beszédének egy fontos részét, ezzel adva a kérdésnek még nagyobb nyomatékot. Mint fogalmazott, ma európaiak milliói, Portugáliától Németországon át, fel Litvániáig, ilyen politikai erőt és mozgalmat szeretnének a maguk számára.
A fél karjukat odaadnák, ha migránsmentes hazájuk lehetne. Éveket adnának az életükből, ha elzavarhatnák a gyerekek közeléből és kitilthatnák az iskolákból az eszement genderaktivistákat. Mindenüket odaadnák, csak újra szabad, keresztény és hazafias országuk lehetne. Nekünk nem kellett odaadnunk a fél karunkat, se éveket az életünkből, és nem kell mindenünket felajánlanunk cserébe egy normális hazáért, mert ti időben ébredtetek, észnél voltatok, bátrak voltatok, kiálltatok és kitartottatok. Köszönet, bravó és megemelt kalap!
- fogalmazott a miniszterelnök.
