Különleges fotó: Németh Kristóf megmutatta szeretett édesanyját

Németh Kristóf nemrég az Ázsia Expresszben bizonyította Mészáros Árpád Zsolttal, hogy bizony kemény fából faragták őt, de hiába tett meg mindent a győzelemért, sajnos nem sikerült neki túlzottan jó pozícióban végeznie a társával, ugyanis a 8. helyig jutott – de minden bizonnyal így is életre szóló kaland volt számára a TV2 sikerműsora.

Fotó: Forgács Bea

A népszerű színész most egy igazán különleges képpel lepte meg a követőit, ugyanis közös fotót rakott ki szeretett édesanyjával, Enikővel.

Németh Kristóf nagyon szereti az anyukáját, akivel évekkel ezelőtt volt egy szörnyű élménye is, ugyanis éppen telefonáltak, amikor Enikő hirtelen sztrókot kapott – a híresség egyből tudta, hogy nagy a baj, de szerencsére a közös fotó alapján úgy tűnik, hogy már sokkal jobban van az édesanyja, hiszen mindketten boldogan mosolyognak: