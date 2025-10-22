Szolnoki buszbalesetBudapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
Különleges fotó: Németh Kristóf megmutatta szeretett édesanyját

németh kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 13:54
anyaédesanya
Németh Kristóf és az édesanyja vonásai nagyon hasonlítanak.

Németh Kristóf nemrég az Ázsia Expresszben bizonyította Mészáros Árpád Zsolttal, hogy bizony kemény fából faragták őt, de hiába tett meg mindent a győzelemért, sajnos nem sikerült neki túlzottan jó pozícióban végeznie a társával, ugyanis a 8. helyig jutott – de minden bizonnyal így is életre szóló kaland volt számára a TV2 sikerműsora.

Fotó: Forgács Bea

A népszerű színész most egy igazán különleges képpel lepte meg a követőit, ugyanis közös fotót rakott ki szeretett édesanyjával, Enikővel.

Németh Kristóf nagyon szereti az anyukáját, akivel évekkel ezelőtt volt egy szörnyű élménye is, ugyanis éppen telefonáltak, amikor Enikő hirtelen sztrókot kapott – a híresség egyből tudta, hogy nagy a baj, de szerencsére a közös fotó alapján úgy tűnik, hogy már sokkal jobban van az édesanyja, hiszen mindketten boldogan mosolyognak:

