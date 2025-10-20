Natalia Oreiro megmutatta ritkán látott kisfiát

Az egykori Vad angyal ma már édesanya és férjes asszony, s bár Natalia Oreiro imádja a családját, azt azért nem tagadja, hogy mielőtt megismerte a mostani párját, nem tervezett házasságot. Ricardo Mollóval 2001-ben házasodott össze, közös fiuk, Merlin 2012-ben született meg.

Natalia Oreiro nemrég a Sztárban Sztár All Stars vendégzsűrije volt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Natalia Oreiro gyereke nagyot nőtt: „A legnagyobb ajándékom az anyukádnak lenni”

„Mindig is tiszteltem azokat a nőket, akik családot alapítanak, de számomra nem ez volt a legfontosabb. Romantikus alkat voltam, de nem terveztem házasságot vagy gyerekeket. Aztán jött Ricardo, és minden megváltozott! Ma már tudom, hogy a család a legfontosabb dolog az életben" – nyilatkozta korábban Natalia. A gyönyörű énekesnő óvja kisfiát a nyilvánosság elől, most azonban kivételt tett: közösségi oldalán néhány régi babafotót újraértelmezve örvendeztette meg rajongóit. Nati az évekkel ezelőtti képeken egy tó melletti óriási mezőn ölelgeti néhány hónapos kisfiát, aki egy cuki kis mackófüles pulcsiban mosolyog bele a világba. A lapozós bejegyzés utolsó képein pedig hasonló beállításban, láthatóan ugyanazon a helyszínen ölelgeti egymást boldogan anya és fia. Slusszpoén, hogy a 13 éves Merlin egy megszólalásig ugyanolyan mackófüles pulóvert öltött magára a kép kedvéért, így első pillantásra nem is feltétlenül tűnik fel a turpisság. Bár a képek között eltelt több mint egy évtized, a gyönyörű énekesnő szinte semmit nem változott ez idő alatt.

A magyarok még mindig imádják

Az argentin/uruguayi‑származású színésznő‑énekesnő nemrég a Sztárban Sztár All Stars vendégzsűrijeként debütált egy adás elejéig a TV2-n, ahol korábban a Vad angyal szerepében lopta be magát a hazai közönség szívébe. Magyarországi látogatásai során egyébként ugyanazt a csodaszép, bohókás, életvidám nőt ismerhettük meg, akit a képernyőn. A színésznő a Borsnak érkezése napján így nyilatkozott: