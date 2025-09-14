Natalia Oreiro a Borsnak bevallotta: egy lenyűgöző, panorámás lakásra vágyna Budapesten

A Sztárban Sztár All Stars zsűrijéhez ma Natalia Oreiro is csatlakozik, akárcsak múlt héten Hans Sigl, A hegyi doktor főszereplője. Az énekesnő azonban már péntek este megérkezett, hogy hivatalos elfoglaltságai mellett a magyar fővárost is újra megcsodálhassa. Sőt, az is kiderült róla, hogy van egy hatalmas szenvedélye, ami miatt kifejezetten közel áll a szívéhez Budapest.
Natalia Oreiro budapesti látogatása már nem az első alkalom, hogy hazánkban jár, ugyanis 25 évvel ezelőtt Lagzi Lajcsi Dáridójának vendégeként érkezett Magyarországra. A Vad angyal főszereplőjét már akkor rabul ejtette a főváros, különösen az építészeti alkotások. Erről mesélt most a Borsnak.
„Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, mert nagyon régen voltam utoljára, de ez az egyik legszebb város, amit ismerek. Bár a műsor miatt jöttem alapvetően, de szeretnék minél több rajongómmal találkozni, mert amit itt igazán kedvelek, az a emberek kedvessége, és az a meleg fogadtatás, amivel mindig várnak” – kezdte a színésznő.
Emellett az építészet is lenyűgöző, amit egyébként is nagyon szeretek, különösen az 1800-as évek építészetét, amiből Budapesten is rengeteg van. Ha valamiért más munkát kellene választanom, akkor építészként vagy tájépítészként nagyon el tudnám képzelni magam
– árulta el magáról.
A Cambio Dolor világhírű énekesnője néhány meglepő részletbe is beavatott minket, ugyanis mint kiderült, a házainak tervezésében is részt vett, bár ezt Budapesten már nem vállalná be.
„Nagyon sokáig egy 1887-ben épült házban éltem, amiatt is nagyon fontos nekem ez a korszak. Jelenleg két házam van, és mindkettőben visszaköszön ez a hatás, ezeknek a tervezésében is részt vettem nagy mértékben, a látványt szinte teljesen én álmodtam meg. Szándékosan régi anyagokkal dolgozom, amik olyan házakból származnak, amiket lebontottak, mert ez egy nagyon különleges karaktert ad az otthonomnak” – magyarázta.
Nagyon szép lenne itt Budapesten is egy lakás, mondjuk a Duna felett, bár itt nem adnám építésre a fejemet, inkább abból választanék, ami már megvan. Persze nem vágynék sokra, csak egy Dunára néző full panorámás épületre
– tette még hozzá viccelődve.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.