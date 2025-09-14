Natalia Oreiro a Borsnak bevallotta: egy lenyűgöző, panorámás lakásra vágyna Budapesten

A Sztárban Sztár All Stars zsűrijéhez ma Natalia Oreiro is csatlakozik, akárcsak múlt héten Hans Sigl, A hegyi doktor főszereplője. Az énekesnő azonban már péntek este megérkezett, hogy hivatalos elfoglaltságai mellett a magyar fővárost is újra megcsodálhassa. Sőt, az is kiderült róla, hogy van egy hatalmas szenvedélye, ami miatt kifejezetten közel áll a szívéhez Budapest.

Natalia Oreiro közönségtalálkozója után egy kis városnézést is beiktatott a fővárosban, imádja az építészetet (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Natalia Oreiro budapesti látogatása már nem az első alkalom, hogy hazánkban jár, ugyanis 25 évvel ezelőtt Lagzi Lajcsi Dáridójának vendégeként érkezett Magyarországra. A Vad angyal főszereplőjét már akkor rabul ejtette a főváros, különösen az építészeti alkotások. Erről mesélt most a Borsnak.

„Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, mert nagyon régen voltam utoljára, de ez az egyik legszebb város, amit ismerek. Bár a műsor miatt jöttem alapvetően, de szeretnék minél több rajongómmal találkozni, mert amit itt igazán kedvelek, az a emberek kedvessége, és az a meleg fogadtatás, amivel mindig várnak” – kezdte a színésznő.

Emellett az építészet is lenyűgöző, amit egyébként is nagyon szeretek, különösen az 1800-as évek építészetét, amiből Budapesten is rengeteg van. Ha valamiért más munkát kellene választanom, akkor építészként vagy tájépítészként nagyon el tudnám képzelni magam

– árulta el magáról.

Natalia Oreiro Budapesten is szívesen venne egy lakást, persze nem akármilyet (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Natalia Oreiro Magyarországon is szívesen venne lakást

A Cambio Dolor világhírű énekesnője néhány meglepő részletbe is beavatott minket, ugyanis mint kiderült, a házainak tervezésében is részt vett, bár ezt Budapesten már nem vállalná be.

„Nagyon sokáig egy 1887-ben épült házban éltem, amiatt is nagyon fontos nekem ez a korszak. Jelenleg két házam van, és mindkettőben visszaköszön ez a hatás, ezeknek a tervezésében is részt vettem nagy mértékben, a látványt szinte teljesen én álmodtam meg. Szándékosan régi anyagokkal dolgozom, amik olyan házakból származnak, amiket lebontottak, mert ez egy nagyon különleges karaktert ad az otthonomnak” – magyarázta.

Nagyon szép lenne itt Budapesten is egy lakás, mondjuk a Duna felett, bár itt nem adnám építésre a fejemet, inkább abból választanék, ami már megvan. Persze nem vágynék sokra, csak egy Dunára néző full panorámás épületre

– tette még hozzá viccelődve.