Natalia Oreiro: Nem is gondoltam, hogy egyszer családom lesz

Több mint húsz év után végre újra Magyarországra látogatott a Vad angyal sztárja, Natalia Oreiro, aki a 2000-es évek elején milliók szívébe lopta be magát. A 48 éves uruguayi énekesnő és színésznő szeptember 10-én érkezett Budapestre, és a rajongók óriási lelkesedéssel fogadták.

Natalia Oreiro 2025-ben is bombaformában van - Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

A sorozatsztár nem unatkozott az elmúlt időben, ugyanis a Vad angyal után további telenovellákban szerepelt, és az énekesi karrierje is szépen szárnyalt, mi több, a magánélete is tele volt fontos eseményekkel: 2001-ben házasodott össze a kedvesével, Ricardo Mollóval, a szerelmük megkoronázásaként pedig 2012-ben megszületett a fiuk, Merlin.

"Mindig is tiszteltem azokat a nőket, akik családot alapítanak, de számomra nem ez volt a legfontosabb. Romantikus alkat voltam, de nem terveztem házasságot vagy gyerekeket. Aztán jött Ricardo, és minden megváltozott! Ma már tudom, hogy a család a legfontosabb dolog az életben" – mondta korábban Natalia az infobae.com nevű hírportálnak, amit a hot! magazin szemlézett.

Natalia Oreiro a Vad Angyal óta édesanya lett - Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Natalia Oreiro fia Merlin mindent megoszt az édesanyjával

Az interjúkban mindig kiemeli, mennyire örül, hogy végül édesanya lett és hogy milyen szoros a kapcsolata a fiával, Merlinnel.

"A gyermeknevelés számomra hatalmas öröm és felelősség is egyben. Szerencsésnek érzem magam, hogy a fiam mindent elmond nekem, ami történik vele. Bár még gyerek, már most nagyon jól ki tudja fejezni az érzelmeit: elmondja, ha boldog, ha valami fáj neki vagy ha valami zavarja" – folytatta az édesanya.

Az ilyen nyitott kommunikáció révén a kapcsolatunk nemcsak erős, hanem egészséges is: a kötelék közöttünk bizalomra és szeretetre épül, ami hosszú távon is meghatározó lesz a kapcsolatunkban.