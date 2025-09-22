Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Natalia Oreiro: Nem is gondoltam, hogy egyszer családom lesz

Natalia Oreiro
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 08:15
Az egykori Vad angyal ma már édesanya és férjes asszony. Natalia Oreiro imádja a családját, de azt nem tagadja, hogy mielőtt megismerte a mostani párját, nem tervezett házasságot.
Több mint húsz év után végre újra Magyarországra látogatott a Vad angyal sztárja, Natalia Oreiro, aki a 2000-es évek elején milliók szívébe lopta be magát. A 48 éves uruguayi énekesnő és színésznő szeptember 10-én érkezett Budapestre, és a rajongók óriási lelkesedéssel fogadták.

Natalia Oreiro 2025-ben is bombaformában van - Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin
Natalia Oreiro 2025-ben is bombaformában van - Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

A sorozatsztár nem unatkozott az elmúlt időben, ugyanis a Vad angyal után további telenovellákban szerepelt, és az énekesi karrierje is szépen szárnyalt, mi több, a magánélete is tele volt fontos eseményekkel: 2001-ben házasodott össze a kedvesével, Ricardo Mollóval, a szerelmük megkoronázásaként pedig 2012-ben megszületett a fiuk, Merlin.

"Mindig is tiszteltem azokat a nőket, akik családot alapítanak, de számomra nem ez volt a legfontosabb. Romantikus alkat voltam, de nem terveztem házasságot vagy gyerekeket. Aztán jött Ricardo, és minden megváltozott! Ma már tudom, hogy a család a legfontosabb dolog az életben" – mondta korábban Natalia az infobae.com nevű hírportálnak, amit a hot! magazin szemlézett.

Natalia Oreiro a Vad Angyal óta édesanya lett - Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin
Natalia Oreiro a Vad Angyal óta édesanya lett - Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Natalia Oreiro fia Merlin mindent megoszt az édesanyjával

Az interjúkban mindig kiemeli, mennyire örül, hogy végül édesanya lett és hogy milyen szoros a kapcsolata a fiával, Merlinnel.

"A gyermeknevelés számomra hatalmas öröm és felelősség is egyben. Szerencsésnek érzem magam, hogy a fiam mindent elmond nekem, ami történik vele. Bár még gyerek, már most nagyon jól ki tudja fejezni az érzelmeit: elmondja, ha boldog, ha valami fáj neki vagy ha valami zavarja" – folytatta az édesanya. 

Az ilyen nyitott kommunikáció révén a kapcsolatunk nemcsak erős, hanem egészséges is: a kötelék közöttünk bizalomra és szeretetre épül, ami hosszú távon is meghatározó lesz a kapcsolatunkban. 

Nosztalgiabomba

Nem csak Natalia Oreiro ült zsűriszékbe a TV2-nél! Korábban a Vad angyalban a szerelmét alakító Fa­cun­do Arana is visszatért Ma­gyar­or­szág­ra: 2022 októberében két adáson keresztül bírálta a Dan­cing with the Stars versenyzőit, és ezzel újra lángra lobbantotta a rajongók szívét.

 

 

