Óriási célokkal indul Thaiföldre a Miss Universe Hungary győztese

Idén szeptemberben Dezsényi Kincső lett a Miss Universe Hungary győztese, az első udvarhölgy Tóth Bogi, a második Hatos Kitti lett. A Miss Universe nemzetközi döntője idén november 21-én, Thaiföldön, Bangkokban lesz, a magyar szépségkirálynő pedig bő egy hónapja készül a nagy megmérettetésre.

2025-ben Dezsényi Kincső lett Miss Universe Hungary

(Fotó: dfp)

Rengeteg fashion- és marketingrendezvényen veszek részt. Modellmunkákat igyekszem vállalni, de elsősorban a világversenyre való felkészülésre koncentrálok, mentálisan és fizikálisan is mindennap azért dolgozom, hogy a legjobb formámban utazhassak Thaiföldre

– mesélte a Bors megkeresésére.

„Nagyon mozgalmas napjaim vannak, amelyek mindig tartogatnak kihívásokat. Szokom, hogy én vagyok a Királynő…

A világdöntőre testileg és lelkileg egyaránt készülök.

„Igyekszem minden nap fejlődni edzéssel, helyes táplálkozással, és mentálisan is, hogy magabiztosan, kiegyensúlyozottan állhassak színpadra. Fontos számomra, hogy ne csak kívülről, hanem belülről is sugározzam azt az erőt és pozitivitást, amit a verseny képvisel” – mondta Dezsényi Kincső.

A Miss Universe Hungary győztese nyerni akar

Megkérdeztük, milyen helyezéssel lenne elégedett a nyilvánvalóan nagyon erős mezőnyben: nagy ambícióval azt válaszolta, hogy meg szeretné nyerni a Miss Universe címet. Nagyobb országok (USA, Venezuela) gyakran nyernek ezen a szépségversenyen, de úgy gondolja, hogy ugyanolyan esélyei vannak egy kisebb európai országot képviselve is.

„Szerintem a versenyző számít, nem az, hogy milyen nagy országból jött. Hiszek magamban, és abban, hogy megnyerem a zsűri szavazatát” – válaszolta. A négyfős zsűriben amúgy hárman latin-amerikaiak, lesz mexikói, venezuelai és brazil ítész is.

Dezsényi Kincsőt barátja mindenben támogatja

(Fotó: dfp/dfp)

Már szokja a kamerákat, de élete egyik nagy élménye lesz, amikor a világdöntőn végigvonul a színpadon.

Természetesen minden nagy pillanat előtt van bennem izgalom, de igyekszem ezt pozitív energiává alakítani. A kamerák előtt már otthonosan mozgok, és próbálom mindig önmagamat adni, szerintem ez a legfontosabb.

Dezsényi Kincső azt is elárulta, hogy barátja nem féltékeny azért, mert szépségkirálynő lett a párja: „Büszkén támogat engem” – tette hozzá.