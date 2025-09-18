Magyarország legszebb nője elárulta: máig megvan a ruha, amit először viselt a kifutón

Mint írtuk, Dezsényi Kincső lett a Miss Universe Hungary 2025-ös győztese, az első udvarhölgy Tóth Bogi, a második Hatos Kitti lett. A Miss Universe nemzetközi döntője idén november 21-én, Thaiföldön, Bangkokban lesz.
Nagyon boldog gyermekkorom volt.
Szüleimtől meglehetősen jó nevelést kaptam, általuk kialakult bennem egy remek értékrend, és így tudatos felnőtt lettem. Egy nővérem van; pszichológusnak tanul. Édesanyámnak közgazdász, édesapámnak mérnök a foglalkozása” – mesélte Dezsényi Kincső megkeresésünkre.
„Ha nem a gyógytorna vagy a modellkedés lenne az életem része, akkor szívesen foglalkoznék emberekkel, de nagyon érdekel a média világa is, ha lehet, a kettőt együtt csinálnám. Jelenleg szeretném jobban felépíteni a social média platformjaimat, és azon leszek, hogy minél jobb és hozzám közel álló tartalmakat készítsek” – mondta a Borsnak.
Hat éve kezdett modellkedni. „Az idők folyamán látszott rajtam a fejlődés, a munkáim mennyiségén és minőségén is” – jegyezte meg. Első munkájáról van egy kedves története:
Az első divatbemutatómon én voltam a legelső modell, aki kiment. Ami rajtam volt ruha, az volt a legelső darab, amit a kifutón viseltem.
Évekkel később találkoztam a tervezőjével, szintén egy bemutató keretein belül, a hölgy emlékezett rám, és elhozta nekem próbára azt a ruhát ajándékba. Megmelengette a szívem, hogy nekem adta az általa tervezett ruhát, hogy emlékezett rám, és a karrierem első kifutós munkáján a legelső ruhadarab, amelyben felléptem, az enyém lehet.”
Magánéletével kapcsolatban annyit árult el, hogy párkapcsolatban él. Merészebb képeket nem találni róla:
Nem szívesen vállalok fehérneműs fotózásokat, aktfotózást pedig egyáltalán nem
– mondta a szépségkirálynő.
A bemutatók előtt mindig izgul, de ennek leküzdésére van technikája. „Mára már sokkal jobban kezelem a stresszt, mint évekkel ezelőtt, de izgulós típus vagyok.”
A személyemhez tartozik, hogy maximalista vagyok, ez tud lenni a stresszelésem forrása.
„Tudatosan utánamentem, hogyan tudnám kezelni, hogy jobb legyen, légzési technikákat szoktam alkalmazni és mantrákat használni ezekben a helyzetekben.”
Thaiföldön lesz a Miss Universe világdöntő, ami azért szerencsés számára, mert Ázsiában még nem járt. Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban és a környező országokban már volt, gyönyörűnek találja Bangkokot a képeken, bízik benne, hogy élőben is olyan szép lesz. „Modellként Milánóban és Isztambulban voltam hosszabb ideig, tetszettek, de annyit nem láttam belőlük, mint szerettem volna, a munkáim miatt.”
Egyszer talán énekesként is kipróbálja magát.
Szeretek edzeni, kedvelem a pilates, a jóga és HIIT edzéseket.
„Szeretek a természetben lenni, olvasni, táncolni. Majd ha egyszer úgy alakul az életem, szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni az éneklésre, és nem csak hobbiszerűen csinálni” – mesélte a 2025-ös Miss Universe Hungary.
