Magyarország legszebb nője elárulta: máig megvan a ruha, amit először viselt a kifutón

Mint írtuk, Dezsényi Kincső lett a Miss Universe Hungary 2025-ös győztese, az első udvarhölgy Tóth Bogi, a második Hatos Kitti lett. A Miss Universe nemzetközi döntője idén november 21-én, Thaiföldön, Bangkokban lesz.

Dezsényi Kincső, a 2025-ös Miss Universe Hungary

(Fotó: Miss Universe Hungary, Lexi Belényesi)

Nagyon boldog gyermekkorom volt.

Szüleimtől meglehetősen jó nevelést kaptam, általuk kialakult bennem egy remek értékrend, és így tudatos felnőtt lettem. Egy nővérem van; pszichológusnak tanul. Édesanyámnak közgazdász, édesapámnak mérnök a foglalkozása” – mesélte Dezsényi Kincső megkeresésünkre.

„Ha nem a gyógytorna vagy a modellkedés lenne az életem része, akkor szívesen foglalkoznék emberekkel, de nagyon érdekel a média világa is, ha lehet, a kettőt együtt csinálnám. Jelenleg szeretném jobban felépíteni a social média platformjaimat, és azon leszek, hogy minél jobb és hozzám közel álló tartalmakat készítsek” – mondta a Borsnak.

A Miss Universe Hungary győztese hat éve van a modellszakmában

Hat éve kezdett modellkedni. „Az idők folyamán látszott rajtam a fejlődés, a munkáim mennyiségén és minőségén is” – jegyezte meg. Első munkájáról van egy kedves története:

Az első divatbemutatómon én voltam a legelső modell, aki kiment. Ami rajtam volt ruha, az volt a legelső darab, amit a kifutón viseltem.

Évekkel később találkoztam a tervezőjével, szintén egy bemutató keretein belül, a hölgy emlékezett rám, és elhozta nekem próbára azt a ruhát ajándékba. Megmelengette a szívem, hogy nekem adta az általa tervezett ruhát, hogy emlékezett rám, és a karrierem első kifutós munkáján a legelső ruhadarab, amelyben felléptem, az enyém lehet.”

Dezsényi Kincső, a Miss Universe Hungary győzetese nagyon várja a thaiföldi utat

(Fotó: DFP)

Magánéletével kapcsolatban annyit árult el, hogy párkapcsolatban él. Merészebb képeket nem találni róla:

Nem szívesen vállalok fehérneműs fotózásokat, aktfotózást pedig egyáltalán nem

– mondta a szépségkirálynő.

A bemutatók előtt mindig izgul, de ennek leküzdésére van technikája. „Mára már sokkal jobban kezelem a stresszt, mint évekkel ezelőtt, de izgulós típus vagyok.”

A személyemhez tartozik, hogy maximalista vagyok, ez tud lenni a stresszelésem forrása.

„Tudatosan utánamentem, hogyan tudnám kezelni, hogy jobb legyen, légzési technikákat szoktam alkalmazni és mantrákat használni ezekben a helyzetekben.”