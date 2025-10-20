Szerelme édesanyja csúnyán elszólta magát Megyeri Csilla születendő kislányáról

Úgy tűnik, nem beszélt össze Megyeri Csilla és szerelme édesanyja, Ildikó! Legalábbis, ami a műsorvezető születendő kislányával kapcsolatos dolgokat illeti. Egy sasszemű Reddit-felhasználónak ugyanis feltűnt, hogy Nicola Sarcia anyukája nagy örömében és izgatottságában közzétette az Instagram-oldalán a pici nevét, annak ellenére, hogy a szülők eddig hétpecsétes titokként őriztek.

Megyeri Csilla és Nicola Sarcia első közös gyermeküket várják (Fotó: Brandini.Co)

Az első babájával várandós Megyeri Csilla eddig csak annyit árult el, hogy a csöppségnek egy olasz nevet választottak, ami "A" betűvel kezdődik, a jelentése pedig az, hogy védelmező. A leendő nagymama viszont nem tudott tovább várni, a közösségi oldalán világgá kürtölte, hogy a kislány neve Alessia lesz.

A hír szélsebesen kezdett el terjedni a Redditen, így talán már Megyeri Csilla fülébe is eljutott, hogy nem titok többé a névválasztás.

Megyeri Csilla terhessége: a műsorvezető már a 6. hónapban jár

A 38 éves műsorvezető mindig is tudta, ő későn lesz anya, nem is voltak meg benne annyira az anyai ösztönök, mígnem megismerte párja, Nicola Sarcia akkor egyéves kisfiát, akinek életében azóta egy pótmama szerepet tölt be. Éppen ezért Csilla örömmel fogadta a hírt tavasszal, miszerint gyermeket vár. A gólyahírt ugyan csak nyár végén jelentették be, Megyeri Csilla terhessége hatodik hónapjában jár és nemrég kiderült az is, kislányt hord a szíve alatt.

Nemrég derült ki, hogy Megyeri Csilla kislányt hord a szíve alatt (Fotó: Megyeri Csilla)

„A Czeizel Intézetben a 12. héten mi is megcsináltattuk a nagy genetikai tesztet, ami a kromoszóma rendellenességeket szűri, vérvétel útján. Ez az a legkorábbi pillanat, amikor kiderülhet a baba neme, én azonban megkértem az intézet vezetőjét, hogy a leleten ne legyen feltüntetve, mert meglepetést szeretnénk"

– kezdte a Borsnak nemrég Csilla, akinek egyetlen barátnője tudta csak mindvégig, hogy a baba kislány lesz.

„Két hónapon keresztül őrizte a titkot, elképesztően ügyes volt. A szombati gender bulin tudtuk meg mindannyian, hogy kislányunk lesz, nagyon boldogok vagyunk. Nem volt vágyunk, hogy milyen nemű legyen, csak az egészség a fontos. Nico egyébként nagyon szeretett volna kislányt, azt mondta, meg sem áll, amíg nem lesz lánya. Mondjuk így sem akar megállni, mert nagy családra vágyik, fiatal kora óta tudta, hogy apuka akar lenni"

– mesélte a boldog kismama.