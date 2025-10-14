Kiderült, ki lesz Megyeri Csilla kislányának a keresztanyja

Megyeri Csilla és olasz nemzetiségű párja, Nicola Sarcia egy gender reveal partyn tudták meg születendő gyermekük nemét.

Megyeri Csilla keresztanyukát választott kislányának (Fotó: Brandini.Co)

Megyeri Csilla barátnőjét kérte fel keresztanyának

Az eseményről posztolt képek alapján már lehetett sejteni, később azonban a szülők Instagram-oldalukon is bejelentették, hogy családjuk hamarosan egy kislánnyal fog bővülni.

A Lánygyermekek Világnapján megtudtuk, hogy bizony nekünk is kislányunk lesz. Nincsenek véletlenek. Így kerek az egész! Köszönjük a barátainknak, a családnak, hogy velünk voltak ezen a különleges, mesebeli délutánon. Már most sokan szeretnek Kisasszony!

– írta az influenszer.

A baba nemén kívül arra is fény derült, hogy ki lesz a szerencsés keresztanya: a műsorvezető Herceg Dávid párját, Herceg-Pál Biankát kérte fel a feladatra több, mint húsz éves barátság után.

Természetesen Bianka és Csilla is osztott meg képeket az ünneplésről: „Super Girl Power. Keresztanyuci a legjobb!” – írta Csilla a bejegyzéshez.

„Már nagyon vár a Keresztanyucid!” – írta Bianka is, amelyre Csilla egy rövid, de annál szívhez szólóbb üzenettel válaszolt:

A kis Sarah babával is olyan jó barinők lesznek. Super Girl Power. Szívem, Te pedig a legjobb Keresztanyuci leszel, ebben biztosak vagyunk!

– a kommentszekció szinte azonnal megtelt jó kívánságokkal és gratulációkkal.

Megyeri Csilla nem szokványos módon tudta meg, hogy kislánya lesz

Megyeri Csilla korábban a Borsnak adott interjújában mesélte el, hogy már a tizenkettedik hétben kiderült gyermekük neme, de kérésükre nem árulták el nekik, egyedül barátnője tudta végig, hogy a baba kislány lesz.

Két hónapon keresztül őrizte a titkot, elképesztően ügyes volt. A szombati gender bulin tudtuk meg mindannyian, hogy kislányunk lesz, nagyon boldogok vagyunk

– mesélte Csilla lapunknak.

A baba neve egyelőre még titok, annyit azonban elárultak, hogy egy különleges olasz nevet választottak: „Gyönyörű olasz nevet választottunk neki, amire mindketten azonnal rávágtuk, hogy igen, ez az igazi! A fiúnevekkel már nagyobb bajban voltunk, bár most erre nem lesz szükség” – nyilatkozta Csilla korábban.