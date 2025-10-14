Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kiderült, ki lesz Megyeri Csilla kislányának a keresztanyja

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 18:10
Már hónapok óta tartottak a találgatások, hogy vajon kisfia vagy kislánya születik a műsorvezetőnek. Megyeri Csilla egy gender reveal party-n jelentett be nem egy, hanem egyből két örömhírt.
Megyeri Csilla és olasz nemzetiségű párja, Nicola Sarcia egy gender reveal partyn tudták meg születendő gyermekük nemét.

Megyeri Csilla gender reveal partyn tudta meg gyermeke nemét
Megyeri Csilla keresztanyukát választott kislányának (Fotó: Brandini.Co)

Megyeri Csilla barátnőjét kérte fel keresztanyának

Az eseményről posztolt képek alapján már lehetett sejteni, később azonban a szülők Instagram-oldalukon is bejelentették, hogy családjuk hamarosan egy kislánnyal fog bővülni. 

A Lánygyermekek Világnapján megtudtuk, hogy bizony nekünk is kislányunk lesz. Nincsenek véletlenek. Így kerek az egész! Köszönjük a barátainknak, a családnak, hogy velünk voltak ezen a különleges, mesebeli délutánon. Már most sokan szeretnek Kisasszony!

– írta az influenszer.

A baba nemén kívül arra is fény derült, hogy ki lesz a szerencsés keresztanya: a műsorvezető Herceg Dávid párját, Herceg-Pál Biankát kérte fel a feladatra több, mint húsz éves barátság után. 

Természetesen Bianka és Csilla is osztott meg képeket az ünneplésről: „Super Girl Power. Keresztanyuci a legjobb!” – írta Csilla a bejegyzéshez.

„Már nagyon vár a Keresztanyucid!” – írta Bianka is, amelyre Csilla egy rövid, de annál szívhez szólóbb üzenettel válaszolt: 

A kis Sarah babával is olyan jó barinők lesznek. Super Girl Power. Szívem, Te pedig a legjobb Keresztanyuci leszel, ebben biztosak vagyunk!

– a kommentszekció szinte azonnal megtelt jó kívánságokkal és gratulációkkal.

Megyeri Csilla nem szokványos módon tudta meg, hogy kislánya lesz

Megyeri Csilla korábban a Borsnak adott interjújában mesélte el, hogy már a tizenkettedik hétben kiderült gyermekük neme, de kérésükre nem árulták el nekik, egyedül barátnője tudta végig, hogy a baba kislány lesz. 

Két hónapon keresztül őrizte a titkot, elképesztően ügyes volt. A szombati gender bulin tudtuk meg mindannyian, hogy kislányunk lesz, nagyon boldogok vagyunk

– mesélte Csilla lapunknak.

A baba neve egyelőre még titok, annyit azonban elárultak, hogy egy különleges olasz nevet választottak: „Gyönyörű olasz nevet választottunk neki, amire mindketten azonnal rávágtuk, hogy igen, ez az igazi! A fiúnevekkel már nagyobb bajban voltunk, bár most erre nem lesz szükség” – nyilatkozta Csilla korábban.

 

