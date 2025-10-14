Megyeri Csilla először szólalt meg kislányáról: „Szeretnék nagyon szoros barátságban lenni vele”

Megyeri Csilla párjával együtt tudta meg a hétvégén, éppen a lány gyermekek világnapján, hogy kislányuk születik majd, aminek természetesen mindketten nagyon örülnek. A gyönyörű kismama lapunknak adott interjújában elmesélte, hogyan reagáltak ők és mit szólt a család, amikor kiderült a titok.

Megyeri Csilla terhessége 12. hetében csináltatta meg a genetikai tesztet, de két hónapig csak egy barátnője tudta, hogy kislányuk lesz (Fotó: Brandini.Co)

Megyeri Csilla: „Nico nagy családra vágyik”

A csinos híresség elárulta, hogy már két hónapja kiderült a baba neme, ők azonban nem tudták, szándékosan a gender partira időzítették a leleplezést.

A Czeizel Intézetben a 12. héten mi is megcsináltattuk a nagy genetikai tesztet, ami a kromoszóma rendellenességeket szűri, vérvétel útján. Ez az a legkorábbi pillanat, amikor kiderülhet a baba neme, én azonban megkértem az intézet vezetőjét, hogy a leleten ne legyen feltüntetve, mert meglepetést szeretnénk

– kezdi Csilla, akinek egyetlen barátnője tudta csak mindvégig, hogy a baba kislány lesz. „Két hónapon keresztül őrizte a titkot, elképesztően ügyes volt. A szombati gender bulin tudtuk meg mindannyian, hogy kislányunk lesz, nagyon boldogok vagyunk.”

Megyeri Csilla és Nico nagyon boldogok, hogy kislányuk fog születni (Fotó: Brandini.Co)

Csilla kifejtette, hogy környezetük már hetek óta találgatta, milyen nemű lesz a baba, 80 százalékuk arra tippelt, hogy kislány lesz. „Kisfiút éreztem és Nico is, de a család annyira kislányt mondott, hogy Nico végül átbillent.

Nem volt vágyunk, hogy milyen nemű legyen, csak az egészség a fontos. Nico egyébként nagyon szeretett volna kislányt, azt mondta, meg sem áll, amíg nem lesz lánya. Mondjuk így sem akar megállni, mert nagy családra vágyik, fiatal kora óta tudta, hogy apuka akar lenni

– meséli a kismama örömmel. A sztáranyuka bevallotta, hogy mindkét nem mellett voltak érveik, de talán a kislány mellett több ok volt, hogy miért szeretnének. „Nico kisfia mellé most egy kislányra vágytunk talán jobban, ráadásul azért is örülök nagyon, mert

én is nagyon szoros viszonyban voltam az édesapámmal és tudom, hogy egy apa-lánya kapcsolat mennyire erős szövetség tud lenni. Nico biztos odáig lesz a lányáért és ez a szerelem pedig nyilván kölcsönös lesz. Én pedig igyekszem majd szoros barátságban lenni a kislányommal, és mivel elég szabad felfogású, laza személyiségem van, remélhetőleg tényleg nagyon jóban leszünk

– áradozott az édesanya.