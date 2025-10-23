„Lefogytam, megteszek mindent…” – Tóth Gabi reagált a Megasztár válogatója alatt kapott rengeteg bántásra

Tóth Gabi megújult külsővel jelent meg a Megasztár 8. évadának sajtótájékoztatóján a hét elején. A Megasztár mestere a Borsnak elárulta, nemcsak frizurája új, de le is adott jó néhány kilót. Mint mondja, a válogatókat visszanézve önkritikát gyakorolt, ám most jól érzi magát a bőrében.

Új külsővel mutatkozik Tóth Gabi a Megasztár első élő show-jában (Fotó: Markovics Gábor)

Derékig érő hajjal hódít A Megasztár mestere

A stílust váltó Tóth Gabi húsz évvel ezelőtt versenyzőként állt a Megasztár színpadán, most pedig már mesterként saját csapatot válogatott össze. A Borsnak elárulta:

„A válogatókon is volt bennem egy kis izgalom, de ott még könnyebben elnevetgéltünk. Most már tényleg izgulok, ennek már súlya van: sorsokról, emberek lelkéről van szó. És persze hangi- és technikai munkáról, folyamatosan igyekszem fejleszteni a versenyzőket” – mondta el az énekesnő, aki teljesen új külsővel mutatkozott a sajtóeseményen. Rövid frizurája után, Tóth Gabi haja most csaknem derékig ér, és ez nem minden.

Az énekesnő első számú rajongója a párja, Papp Máté Bence, aki szerint Gabi úgy gyönyörű, ahogy van! (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

„Vannak divatbalesetet...”

„Lefogytam, megteszek mindent, hogy végre ne azt a látszatot keltsem, amit a válogatón. Mert ott nem annyira tetszettem magamnak, meg az embereknek sem. Meg is kaptam a magamét a külsőmet illetően.”

De hát vannak divatbalesetek, és kell, hogy önkritika is legyen. De én most jól érzem magamat a bőrömben

– foglalta össze, utalva a zöldes ruhára, amiről korábban elmondta: a ruhapróbán odavolt érte, de ő is belátta, hogy a tévéképernyőn keresztül már nem mutatott mindig olyan jól, ráadásul gyakran igazítania is kellett rajta. De ezt az élményt már maga mögött hagyta.

„Négy kilót fogytam, pont annyit, amennyit szerettem volna. Jól érzem magam. Egyébként mondta a Máté, hogy hülye vagyok, nem kellett volna, mert ő, úgy ahogy vagyok, szeret” – fűzte hozzá mosolyogva, utalva szerelmére, Papp Máté Bence táncosra.

Tóth Gabi Megasztáros csapatában négyen vannak, hiszen a vigaszágas versenyző is az ő tanítványai közül való, szombaton tehát Bura Constance, Balogh Krisztofer, Jánoki Márió és Szabó Kamilla Lilla lép színpadra az ő táborából.