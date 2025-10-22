Tóth Gabi nagyon megváltozott, a versenyzői is alig ismertek rá a Megasztár mesterére - Galéria

Nagyszabású sajtótájékozatón álltak össze a Megasztár mesterei október 21-én délelőtt Budapest egyik legpatinásabb cukrászdájában. Ám talán még náluk is több figyelem hárult arra a 13 versenyzőre, akik végül bejutottak a TV2 tehetségkutatójának élő show-jába, így közülük derül, ki hogy ki nyeri el 2025-ben az Év Hangja címet.

Október 25-én jön a Megasztár első élő show-ja (Fotó: TV2)

A versenyzők közül a 24 éves Szabó Kamilla Lillának kellett a legtovább izgulnia, hiszen ő vigaszágasként jutott be a legjobbak közé. Csak vasárnap este tudta meg, hogy a nézők neki szavaztak bizalmat, így ő lett Tóth Gabi csapatának 4. versenyzője.

„Miután láttam, hogy lezajlott a középdöntő, nagyon sok ember támogatott és gratulált, de vasárnap estig abszolút a nézők kezében volt a sorsom. Nem tehettem mást, reménykedtem és vártam. Nyilván nagyon jól esett, hogy én kerültem be az élő show-ba, de ennyitől nem száll el az ember. Azt a taktikát követtem, hogy egyik vigaszágast sem követtem a közösségi médiában, kizárólag magamra akartam koncentrálni ilyen téren. Óhatatlanul is előjön az emberből, hogy hasonlítjuk magunkat a másikhoz, ezt szerettem volna elkerülni. Úgy voltam vele, hogy ha nekem itt helyem van, akkor én leszek az, ha pedig nincs, akkor úgyse. Nyilván kicsit ráparáztam, mert a lelki szemeim előtt legalább egy élő show lebegett, és nagyon örülök, hogy ez sikerült”

- mesélte a Borsnak a Megasztár 13. versenyzője, Szabó Kamilla Lilla.

Tóth Gabi új külseje mindenkit lenyűgözött a Megasztár sajtótájékoztatóján

Apropó, Tóth Gabi! Az énekesnő kapott hideget-meleget a Megasztár válógatóiban látott külseje miatt, sokan az öltözéke mellett a frizuráját is kritizálták. Talán ezért döntött úgy, hogy megújult megjelenéssel vág neki az élő show-knak. A sajtótájékoztatón nemcsak a hosszú tincsei, hanem a dögös öltözéke is mágnesként vonzotta a tekinteteket.

Tóth Gabi új külseje sokakat meglepett Fotó: Markovics Gábor

A Megasztár 2025 első élő show-ja október 25-én jön a TV2-n, a versenyzőknek pedig igencsak fel kell kötniük a gatyájukat, ugyanis az első este máris 3 énekes búcsúzik a tehetségkutatótól.

