Megasztárban árulta el Tóth Gabi: a szerelme, Papp Máté Bence vak gyerekeket tanít

Megható pillanatok a Megasztár 2025-ös évadában. Jánoki Márió látássérültként indult el a versenyen. Elképesztő hangi adottságai lenyűgözték a zsűrit, Tóth Gabi pedig meglepő dolgot árult el szerelméről, Papp Máté Bencéről.

Tóth Gabi a Megasztár válogatóján méltatta szerelmét, Papp Máté Bencét (Fotó: SZL)

Négy igen, de ki legyen a mester?

Jánoki Márió a napokban a Borsnak nyilatkozott a Megasztárban való indulásáról és az életéről. Szombat este pedig kiderült: négy igennel jutott tovább, így egy lépéssel közelebb került az élő show-hoz, és talán az év hangja címhez. Az idei szabályok szerint a versenyzők egy-egy zsűritaghoz kerülnek, akik mesterként segítik majd őket hétről hétre. Ennyire még ne szaladjunk előre, de az biztos, ebben a fordulóban Tóth Gabihoz került, aki nem először fog látássérült fiatallal foglalkozni.

Jánoki Márió egy Elton John-dallal nyűgözte le a közönséget (Fotó: TV2)

Márió lenyűgöző produkciója után a zsűri alig találta a szavakat. Gabi végül így fogalmazott:

Mindegy hogyan, mivel, vagy mi nélkül születünk. Te most bebizonyítottad, hogy Isten milyen kegyes, és mennyire igaz, hogy köztünk járnak az angyalok, akik gyógyítják az emberek lelkét. Te éppen ilyen vagy.

Miután mind a négy mester igennel szavazott, Gabi megint magához ragadta a szót. Elárulta, szerelme, Papp Máté Bence, aki tánctanárként egy lánygimnáziumban is tevékenykedik, vak emberekkel is foglalkozik.

„A páromat nagyon sok mindenért csodálom, tisztelem és szeretem. Az egyik az, hogy a Vakok Intézetében önkéntesként ritmusfejlesztő gyakorlatokat tart. És nekem is vannak ott tanítványaim, két nagyon tehetséges hölgy. Nagyon régi vágyunk egy nagy műsort létrehozni, és én már látlak téged ott mint szólistát…” – intézte szavait a tehetséges férfihoz, zsűritársai pedig egyetértettek azzal, hogy Máriónak Tóth Gabi csapatában a helye.

Megható egymásra találás a Megasztárban

Miután köszönetet mondott, Jánoki Márió Tóth Gabihoz intézett még néhány szót.

„Szeretném elmondani, hogy ezt én is így álmodtam meg. 16 éves tinédzser srác voltam, amikor megéreztem, milyen szép érzés lehet a szerelem. Méghozzá az egyik dalod által, Gabi. Én akkor nem ismertelek, csak az énekhang számított...” − fogalmazott a versenyző, ezzel mélyen meghatva Gabit, aki, miközben kikísérte őt a stúdióból, elmondta: