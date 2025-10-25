"Akkor szar a fülem" - élő adásban veszett össze Marics Peti és Herceg Erika

Németh Bea a Megasztár első élő show-jában harmadikként lépett színpadra. Az énekesnő az élő show előtt a Borsnak adott interjújában elmondta, elvesztette imádott édesapját, aki az egyik legnagyobb rajongója volt. Sajnos az imádott apa már nem élhette meg, hogy lánya ekkora sikert érjen el és bejusson a Megasztár élő show-jába.
Mestere, Herceg Erika egy érzelmes dalt választott a bemutatkozáshoz. A fák is siratják igazán illett Németh Bea lelki állapotához, ám a Mesterek szerint nem tudta igazán megmutatni, mi lakozik a lelkében.
Marics Peti egyáltalán nem volt lenyűgözve az előadástól, valamint kioktatta az énekesnőt, hogy a mikrofonnal is játszania kellett volna, hogy a hangmérnökök és a nézők ne süketüljenek meg.
Parázs vita alakult ki Herceg Erika és Marics Peti között, mire a ValMar énekese kijelentette: "akkor szar a fülem".
Végül Németh Bea nem kapott csillagot.
