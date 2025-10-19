Megasztár 8: íme a 12 döntős! De vajon ki lesz a 13. versenyző? – galéria

Folytatódott a Megasztár 8. évadának középdöntője, ahol forrtak az indulatok és a feszültség tapintható volt. A zsűri ezúttal sem kímélte a versenyzőket, a tét pedig óriási: Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis kiválasztotta azt a három-három tehetséget, akik biztosan ott lesznek a jövő heti élő show-ban. Sok versenyző álma véget ért, ám négyen közülük még reménykedhetnek. Négyen ugyanis vigaszágon küzdhetnek tovább, a közönség döntésén múlik, ki csatlakozhat tizenharmadikként a nagy megmérettetéshez.

A Megasztár zsűrije csapatai összeálltak, megvan a 12 élő show-s versenyző (Fotó: TV2)

Ők jutottak a Megasztár élő show-jába

Tóth Gabi csapatában Bura Constance, Balogh Krisztofer és Jánoki Márió készülhet a jövő szombati élő show-ra.

Tóth Gabi a füle mellett a szívére is hallgatott (Fotó: TV2)

Herceg Erikánál Kedl Olívia, Németh Bea és Ádám Attila jutott tovább a középdöntőből.

Herceg Erika csapata a Megasztár első élő show-ja előtt (Fotó: TV2)

Marics Peti csapatában Lengyel Johanna, Bíró Csongor és Majthényi Zsombor (PYFU) ereszteti ki újra a hangját.

Marics Peti is kiválasztotta a három kedvencét (Fotó: TV2)

Curtisnél pedig Frank Annamária Anami, Balogh Rikárdó és Kökény Lali menetel tovább a versenyben.

Curtis is erős csapatot verbuvált (Fotó: TV2)

Ki lesz a plusz egy?

A tizenkét kiválasztott még nem nyugodhat meg teljesen, ugyanis még egy vetélytársat kapnak hamarosan. Ugyanis akárcsak tavaly, a közönség idén is kiválaszthat egy 13. döntőst. A vigaszágas versenyzők közül egyikük tehát kap egy új esélyt. Négyen várják a csodát: Szuna Gréta, Szabó Kamilla Lilla, Rékasi Dezső és Barna Gergő. Egyikük tizenharmadikként bejuthat az október 25-i élő show-ba, és ki tudja, lehet, hogy épp ő viszi el a Megasztár-trófeát. Szavazni holnapig lehet, a TV2 Play instrukciói alapján.

