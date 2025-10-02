Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Elhunyt Medgyesi Mária

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 10:20 / FRISSÍTÉS: 2025. október 02. 10:21
elhunytszínművésznő
Tragikus hírt közölt a Budapesti Operettszínház. 2025. szeptember 30-án, életének 91. évében elhunyt Medgyesi Mária.

A Budapesti Operettszínház mély fájdalommal tudatja, hogy 2025. szeptember 30-án, életének 91. évében elhunyt Medgyesi Mária primadonna, Jászai Mari-díjas színművésznő, rendező, a teátrum örökös tagja.

2025. szeptember 30-án, életének 91. évében elhunyt Medgyesi Mária
2025. szeptember 30-án, életének 91. évében elhunyt Medgyesi Mária Fotó: Freepik

Medgyesi Mária 1966 óta a társulat meghatározó művésze volt

Kiemelkedő drámai és operettszerepeivel, valamint tanári munkásságával generációkat nevelt, és életművével tartós értéket teremtett a magyar színházi kultúrában – olvasható a Budapesti Operettszínház közleményében.

A Budapesti Operettszínház saját halottjának tekinti Medgyesi Máriát

 

 

