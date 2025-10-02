A Budapesti Operettszínház mély fájdalommal tudatja, hogy 2025. szeptember 30-án, életének 91. évében elhunyt Medgyesi Mária primadonna, Jászai Mari-díjas színművésznő, rendező, a teátrum örökös tagja.
Kiemelkedő drámai és operettszerepeivel, valamint tanári munkásságával generációkat nevelt, és életművével tartós értéket teremtett a magyar színházi kultúrában – olvasható a Budapesti Operettszínház közleményében.
A Budapesti Operettszínház saját halottjának tekinti Medgyesi Máriát
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.