A Budapesti Operettszínház mély fájdalommal tudatja, hogy 2025. szeptember 30-án, életének 91. évében elhunyt Medgyesi Mária primadonna, Jászai Mari-díjas színművésznő, rendező, a teátrum örökös tagja.

2025. szeptember 30-án, életének 91. évében elhunyt Medgyesi Mária Fotó: Freepik

Medgyesi Mária 1966 óta a társulat meghatározó művésze volt

Kiemelkedő drámai és operettszerepeivel, valamint tanári munkásságával generációkat nevelt, és életművével tartós értéket teremtett a magyar színházi kultúrában – olvasható a Budapesti Operettszínház közleményében.

A Budapesti Operettszínház saját halottjának tekinti Medgyesi Máriát