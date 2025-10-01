Elhunyt Jane Goodall, a világ leghíresebb csimpánzkutatója

A világ egyik legnagyobb hatású állatviselkedés-szakértője és a csimpánzok védelméért harcoló aktivistája, Dame Jane Goodall, elhunyt 91 éves korában. Az általa forradalmasított csimpánz-világ és a természetvédelem iránti elkötelezettsége évtizedekig meghatározta a tudományt és közvéleményt, a fiatal nők számára pedig inspiráló példaképpé vált.

Jane Goodall halálával egy csupaszív embert vesztettünk el / Fotó: Lorenzo Carnero

A csimpánzok védelméért folytatott küzdelem és az örökség

Jane Goodall munkássága több mint hat évtizedes szenvedélyes védelmi tevékenységen alapult, amelynek célja a csimpánzok és a természetvédelmi programok népszerűsítése volt. Megalapította a Jane Goodall Intézetet, melyek világszerte a vadon élő állatok védelme és a környezet megóvása érdekében működik. Emellett a Roots & Shoots nevű programot is létrehozta, amely lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy aktívan hozzájáruljanak a közösség és a bolygó megóvásához.

A kutató és filozófus egyike volt azoknak, akik a legelsőként bizonyították, hogy az állatok – különösen a csimpánzok – nem csupán ösztönös lények, hanem saját személyiséggel és érzelmi világgal rendelkeznek. Első nagy áttörését 1960-ban érte el, amikor csimpánzokat kezdett tanulmányozni a tanzániai Gombe Nemzeti Parkban. Az ottani megfigyelései alapján világossá vált, hogy a csimpánzok képesek használni szerszámokat, és rendkívül komplex társadalmi struktúrával bírnak.

Fotó: Andrew Leyden

A hírnév és elismerés évtizedei

A munkássága és tudományos áttörései világszintű elismerést hoztak számára. Dr. Goodall munkássága olyan elismeréseket hozott, mint a Tanzániai Érdemérem, Japán Kyoto-díja, és az UNESCO 60. évfordulós érdemérme. 2004-ben a brit birodalom Dámájává avatták, míg két évvel később Franciaország legmagasabb kitüntetését, a Légió d’Honneur-t is megkapta. 2002-ben pedig az ENSZ Béke Nagykövete lett, és több mint 40 filmet és dokumentumfilmet készítettek róla, köztük a kritikai elismerést szerzett Jane (2017) című alkotást.

Jane Goodall élete és veszteségei

A magánélete sem volt mentes tragédiáktól. Első férje, Hugo van Lawick, egy nemzetközi fotós volt, akivel közösen dolgoztak a csimpánzok kutatásán. A házasságuk 10 évig tartott, majd válásuk után Jane Goodall újra férjhez ment Tanzániában, ahol Derek Bryceson parkigazgatóval kötött házasságot. Ő volt a férfi, aki segített neki megalapítani a Gombe Nemzeti Parkot, de Bryceson 1980-ban, mindössze öt év házasság után elhunyt.