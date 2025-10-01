Hosszas betegség után elhunyt Elek Judit

Ma elhunyt Elek Judit szinte egy időben azzal, hogy ma este Párizsban a tiszteletére tartott díszvetítésen levetítik a „Meddig él az ember?” című Locarnói nagydíjas filmjét 1967-ből. Hosszas betegség után 2025. október elsején elhunyt Elek Judit, Kossuth-és Balázs Béla-díjas filmrendező, aki novemberben 10-én lett volna 88 éves.

Elhunyt Elek Judit, Kossuth-és Balázs Béla-díjas filmrendező Fotó: Szabó B. Magda

1945-ben, az akkor nyolcéves Jutka túlélte a Budapesti gettót, és már a Színház- és Filmművészeti Főiskolán írta meg az „Árvácska” című, Radványi Géza által megvalósított filmforgatókönyvében, hogyan vált ő is pontosan ugyanolyan elveszett, kihasznált gyermekké, mint Móricz főhőse. A legendás Máriássy-osztályba járt többek között Huszárik Zoltánnal, Szabó Istvánnal, Kézdi-Kovács Zsolttal, későbbi férjével, akinek több mint fél évszázadig volt társa. Mivel neki, mint lánynak csak dramaturg diplomát akartak adni, híradózni kezdett és Alapító tagja lett a Balázs Béla Stúdiónak.

1962-ben első dokumentumfilmje, a „Meddig él az ember” bekerült a cannes-i versenybe. Ezután kapott lehetőséget a „Sziget a szárazföldön”című játékfilmre, amelyet Mándy Ivánnal írt és 69-ben Cannes-ban mutattak be nagy sikerrel a Kritikusok Hetén. A szokatlan szereposztásban kirívóan zseniális Kiss Manyi hattyúdalának volt némi hazai sikere, de ez eltörpült az államilag szponzorált támadó kritikák mellett, amelyek azt találgatták, hogy Elek Judit miért készít dokumentumfilmes módszerekkel játékfilmet.

A 70-es években több olyan dokumentumfilmet is csinált bányász közösségekről, amelyek tananyaggá váltak a világ számos táján, mert a szereplők nyíltsága és naivitása révén olyan meztelenül ábrázolta társadalmukat, amely drámai intimitás valóságra gyakorolt hatása már szinte elviselhetetlen nyomást fejtett ki a szereplőkre.

A magyar közönség szerette ezeket a filmeket, de hamar megfosztották őket tőlük, a hatalom betiltotta, elhalasztotta a bemutatókat és ijedtségében lehúzó kritikákat jelentetett meg.

Elek Judit nem változtatott a módszerein

Amikor a hetvenes évek végén Elek Juditot visszaengedték a játékfilmezéshez, nem változtatott a módszerein, és brutális őszinteséggel ábrázolta a saját életének aktuális, legintimebb folyamatait a "Majd holnap" című filmben, amely 78-ban Locarnóban díjat nyert, de a hazai siker csak a szakmán belül és a szűk kör számára volt evidens, az itthoni kritikák ismét ennek az ellenkezőjéről árulkodtak.