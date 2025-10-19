Kiderült: ő a Megasztár 13. versenyzője

A Sztárban Sztár All Stars színpadán megjelentek a Megasztár mentorai és a vigaszágas versenyzők is. Szuna Gréta, Szabó Kamilla Lilla, Rékasi Dezső és Barna Gergő reménykedhetett még, hogy akár meg is nyerheti a Megasztárt.

A nézők végül úgy döntöttek, hogy Szabó Kamilla, Tóth Gabi versenyzője juthat be 13. versenyzőként.