Kiderült: ő a Megasztár 13. versenyzője

Megasztárt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 22:22 / FRISSÍTÉS: 2025. október 19. 22:30
Szabó Kamilla LillaTóth Gabi
A Sztárban Sztár All Stars adásának keretein belül hirdették ki, ki a Megasztár vigaszágas versenyzője.

A Sztárban Sztár All Stars színpadán megjelentek a Megasztár mentorai és a vigaszágas versenyzők is. Szuna Gréta, Szabó Kamilla Lilla, Rékasi Dezső és Barna Gergő reménykedhetett még, hogy akár meg is nyerheti a Megasztárt.

 

A nézők végül úgy döntöttek, hogy Szabó Kamilla, Tóth Gabi versenyzője juthat be 13. versenyzőként.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
