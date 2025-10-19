Kiderült: ő a Megasztár 13. versenyzője

A Sztárban Sztár All Stars színpadán megjelentek a Megasztár mentorai és a vigaszágas versenyzők is. Szuna Gréta, Szabó Kamilla Lilla, Rékasi Dezső és Barna Gergő reménykedhetett még, hogy akár meg is nyerheti a Megasztárt.
A nézők végül úgy döntöttek, hogy Szabó Kamilla, Tóth Gabi versenyzője juthat be 13. versenyzőként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.