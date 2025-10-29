Lola ezt a különleges jelentésű nevet adta kislányának

Lola énekesnői mivolta után az elmúlt hetekben boldog édesanyaként éli mindennapjait. Október 1-jén világra jött első gyermeke, aki rögtön elrabolta a szíveket, nemcsak az övét, hanem a rajongóiét is. A követők izgatottan várták, hogy kiderüljön, milyen nevet választott az énekesnő kislányának, és most végre eljött a pillanat: Lola elárulta, mi lett a kicsi neve.

Lola párjával már akkor házasodott össze, amikor már várandós volt gyermekével Fotó: Lola/Facebook

Lola gyermeke születése után hamar visszatért a közösségi médiába

Bár az elmúlt hetekben kevesebbet hallatott magáról, most őszintén vallott arról, mennyire megható és egyben fárasztó is ez az új életszakasz.



Az utóbbi pár hétben rengeteg nagyon szép pillanatot éltünk meg együtt, de bizony az is előfordult, hogy együtt sírtunk. Napról napra egyre jobban megismerjük egymást, egyre többet sétálunk, és élvezzük, hogy ilyen szép még az október.

– írta követőinek pár héttel a kicsi megszületése után.

Lola gyermeke neve Lenka lett, aminek több jelentése van

Fotó: Zsolnai Dóri / hot magazin!

Lola Instagram-oldalán osztotta meg kislánya nevét.

A csöppség neve Lenka lett. A rajongók természetesen azonnal elolvadtak a bejelentéstől, és rengeteg kedves kommentet hagytak a bejegyzés alatt:

„Ezt a keresztnevet még nem is hallottam! Nagyon különleges „Gyönyörű Babához, gyönyörű név! Lola ragyogó édesanya!” "Ragyogsz Lola! Csodaszépek vagytok, a neve pedig igazán különleges!"

A Lenka név valóban ritka és különleges. Eredete többféleképpen magyarázható: egyes források szerint a Heléna becézett alakjából önállósult, jelentése így „fényes, sugárzó”. Más magyarázat szerint a Magdaléna név rövidített formája, amely „Magdala városából való nőt” jelent. A név eredetileg szláv gyökerű, de Magyarországon a Lenke névből is átalakulhatott.

A kis Lenka így nemcsak a nevében hordoz fényt, hanem abban is, ahogyan édesanyja életébe új ragyogást hozott. Nem csoda, hogy Lola éppen ezt a nevet választotta, hiszen kislánya valóban fényt hozott az életébe. Az énekesnő korábban elmondta, hogy mindig vágyott az anyaságra, de csak most érezte elérkezettnek az időt. Lola az elmúlt években inkább a háttérbe vonult, de most új szerepben, édesanyaként tűnik fel újra és úgy fest, ez az eddigi legboldogabb szerepe.